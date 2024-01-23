"أخدت القرار هذا فوراً"... هل اعتزل الممثل المصري حسن يوسف التمثيل بسبب وفاة ابنه؟

أعلن الممثل المصري حسن يوسف اعتزاله التمثيل، بسبب وفاة نجله عبدالله، الذي توفي في شهر تموز الفائت غرقا في منطقة الساحل الشمالي.وشدد النجم القدير في تصريحات إعلامية، الاثنين، على أن"بعد وفاة ابني.. أخدت القرار هذا فوراً".وتوجه الى جمهوره بالقول: "طول عمركم جنبي طول عمركم مش مقصرين في تشجيعي وإذا كنت قدمت أدوارا كويسة ده بفضل تشجيعكم ليا."وأوضح حسن يوسف إلى أنه يقضي وقته الحالي في قراءة القرآن الكريم، وفي حالة عرض عليه أعمال فنية، لو كان الدور مناسبا والأجر الذي سيتقاضاه مناسبا له، فعندها سوف يفكر في الموضوع، ولكن لو كان العرض غير ذلك فليس هناك نية للعودة.