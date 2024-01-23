بعد انتشار أخبار حول الخلاف بين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة... رد صارم من الطرفين: "اقتضى التوضيح"!

ما في خلاف مع حدا. التقينا أنا وماغي عالطيارة بالمناسبتين وحكينا ورح نضل نحكي.
اقتضى التوضيح للمرة الثالثة والأخيرة🙏🏻 https://t.co/Wfu3xRNGP3
— Daniella Rahme (@DaniellaRahme) January 23, 2024
ما في خلاف مع حدا. التقينا أنا وماغي عالطيارة بالمناسبتين وحكينا ورح نضل نحكي.
اقتضى التوضيح للمرة الثالثة والأخيرة🙏🏻 https://t.co/Wfu3xRNGP3
يا جماعة ما في شي والأمور طبيعية جداً.. وعلاقتنا حلوة ومتل دايماً والأهم فيها احترام لعشرة السنين.. التقينا بالمطار وقعدنا ساعات بالطيارة سوا.
الإعلام حقه يسأل ونحنا حقنا نوضح.
والأهم ان شاء الله تبقى هالمهرجانات الكبيرة تجمعنا عالفن وبس ✌️♥️ https://t.co/YLSMkzowRG
— Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) January 23, 2024
يا جماعة ما في شي والأمور طبيعية جداً.. وعلاقتنا حلوة ومتل دايماً والأهم فيها احترام لعشرة السنين.. التقينا بالمطار وقعدنا ساعات بالطيارة سوا.
الإعلام حقه يسأل ونحنا حقنا نوضح.
والأهم ان شاء الله تبقى هالمهرجانات الكبيرة تجمعنا عالفن وبس ✌️♥️ https://t.co/YLSMkzowRG