بعد انتشار أخبار حول الخلاف بين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة... رد صارم من الطرفين: "اقتضى التوضيح"!

بعد انتشار أخبار حول الخلاف بين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة... رد صارم من الطرفين: "اقتضى التوضيح"!

يستمر الحديث في الآونة الأخيرة عن إشكال بين الممثلتين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة.



وبعد انتشار الأقاويل بشكل كبير، وانتشار تقارير اعلامية حول الخلاف، نشرت دانييلا رحمة في حسابها عبر موقع X منشورا قالت فيه: "ما في خلاف مع حدا. التقينا أنا وماغي عالطيارة بالمناسبتين وحكينا ورح نضل نحكي... اقتضى التوضيح للمرة الثالثة والأخيرة".

ما في خلاف مع حدا. التقينا أنا وماغي عالطيارة بالمناسبتين وحكينا ورح نضل نحكي.

اقتضى التوضيح للمرة الثالثة والأخيرة🙏🏻 https://t.co/Wfu3xRNGP3 — Daniella Rahme (@DaniellaRahme) January 23, 2024

لتقوم بعد ذلك ماغي بو غصن باعادة نشر ما كتبته دانييلا، وأرفقته بالتالي: يا جماعة ما في شي والأمور طبيعية جداً.. وعلاقتنا حلوة ومتل دايماً والأهم فيها احترام لعشرة السنين.. التقينا بالمطار وقعدنا ساعات بالطيارة سوا. الإعلام حقه يسأل ونحنا حقنا نوضح. والأهم ان شاء الله تبقى هالمهرجانات الكبيرة تجمعنا عالفن وبس".