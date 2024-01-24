سلافة معمار تكشف نهاية "الخائن"... تصريح غير متوقّع من صاحبة شخصية "أسيل"

سلافة معمار تكشف نهاية "الخائن"... تصريح غير متوقّع من صاحبة شخصية "أسيل"

ترافق مرور الممثلة السوريّة سلافة معمار على السجادة البنفسجية الخاصّة بمهرجان Joy Awards مع العديد من التساؤلات الّتي طرحت عليها بشأن مسلسل الخائن حيث تجسد شخصيّة "أسيل" ضمن أحداث العمل.

وصرّحت الممثلة سلافة معمار "مجرد تقديمي لشخصية درامية لمدة 9 أشهر على مدار 90 حلقة هو أمر ليس سهلاً على الإطلاق".

وعن نهاية أحداث مسلسل "الخائن"، كشفت سلافة معمار أن" شخصية آسيل ما بتخسر".