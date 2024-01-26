محمد هنيدي يُمنح الجنسية السعودية... "أكبر تكريم"

محمد هنيدي يُمنح الجنسية السعودية... "أكبر تكريم"

أعلن الممثل المصري محمد هنيدي أنّه مُنح الجنسيّة السعوديّة، وذلك في منشورٍ عبر حسابه الرسمي على منصّة X.

وكتب الممثل محمد هنيدي "الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية، ولكن أكبر تكريم انّي إتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين... شكراً خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية. شكراً للمملكة العربية السعودية".

وأردف هنيدي قائلاً "بالمناسبة بستغرب جداً من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن... ولذلك شكراً لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي".