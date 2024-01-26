خالد الصاوي يتعرّض لوعكة صحيّة طارئة... فماذا حصل معه؟

خالد الصاوي يتعرّض لوعكة صحيّة طارئة... فماذا حصل معه؟

تعرّض الممثل المصري خالد الصاوي لوعكةٍ صحيّة طارئة استدعت خضوعه لعمليّة جراحية مستعجلة.

وكشفت الإعلامية أنجي علي "حصل مع خالد الصاوي حالة طارئة، تعرّض لآلام شديدة أثناء تصوير مسلسله وذهب الى المستشفى لإجراء عملية جراحية في الفم".

وأضافت "حصلتله حاجة في الأسنان، أنا مافهمتش أوي لأنه ماكنش قادر يتكلّم خالص وكان متضايق جداً".