نجمة عالمية تكشف عن أكبر مخاوفها... مترو الأنفاق؟!

رفضت النجمة أديل التي نشأت في مدينة توتنهام البريطانية، التنقل بواسطة مترو الأنفاق لمدة 20 عامًا تقريبًا، وذلك بعد الهجمات الإرهابية الّتي حدثت سابقاً في لندن.

وكشفت المغنية البالغة من العمر 35 عامًا، أنها أصيبت بصدمة نفسية وعانت من القلق بعد التفجير المروع الذي وقع في 7 تموز عام 2005 والذي أدى إلى مقتل 52 شخصًا وإصابة أكثر من 700 آخرين عندما فجر أربعة متطرفين إسلاميين مترو الأنفاق وحافلة.

وفي تلك الحادثة انفجرت ثلاث قنابل بفارق خمسين ثانية عن بعضها البعض فيما كان أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ بريطانيا.

وفي كلمتها أمام الحشد في مقر إقامتها في لاس فيغاس بالولايات المتحدة هذا الأسبوع، تحدثت أديل، التي تقيم الآن في لوس أنجلوس، عن كيف تغلبت أخيرًا على خوفها من مترو الأنفاق خلال رحلة العودة الأخيرة إلى المنزل.

وأوضحت النجمة كيف استجمعت شجاعتها لاستخدام وسائل النقل العام مرة أخرى وتغلبت على مخاوفها لحضور حفل Mamma Mia The Party لـ Abba في 02 Arena في شمال غرينويتش.

وأوضحت أديل: "لم أكن خائفة حتى من التواجد في المترو. لقد أحببت التجربة. لقد ذكرني بسنوات مراهقتي".

وأضافت: "لم أتواجد حقًا في مترو الأنفاق في إنجلترا، ليس منذ أن أصبحت مشهورة".