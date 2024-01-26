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ظهرت عارية الصدر تقريباً ومغطاة بثعبان...ماذا كشفت نيكول كيدمان عن احتمالية تصوير جزء جديد من Big Little Lies؟ (صور)

ظهرت عارية الصدر تقريباً ومغطاة بثعبان أسود...هذا ما كشفته نيكول كيدمان عن احتمالية تصوير الجزء الثالث من Big Little Lies! (صور)







وأظهرت الممثلة البالغة من العمر 56 عامًا، شكلها المذهل في فستان من الدانتيل الأسود مع لف الأفعى حول رقبتها كغطاء.



ولفت نيكول يدها حول الثعبان وتموضعت أمام الكاميرا في الصورة الرائعة، وفق ما نقل موقع



وفي صورة أخرى، ارتدت نجمة مولان روج قميصا قصيرا من اللاتكس وتنورة ضيقة.



وكشفت في المقابلة المصاحبة أن التقاط صورة مع الثعبان كانت فكرتها لأنها "تحبها".



واعترفت الممثلة الأسترالية قائلة: "أعتقد أن الأفاعي جميلة للغاية"... وقالت إنها تجدها "مغرية" وهي مفتونة بالطريقة التي "تنزلق الأفاعي بها وتتحرك وتتخلص من جلدها".



وفي شق آخر من المقابلة، أكدت نيكول أنها ستقوم بتصوير موسم ثالث لبرنامجها الناجح Big Little Lies.



وألمحت الممثلة الوافدة لأول مرة إلى الموسم الثالث خلال جلسة أسئلة وأجوبة في تشرين الثاني.



واعترفت لمجلة فوغ بأنها والمخرجة ريس ويذرسبون "مقربتان جدًا" وكثيرًا ما تحدثتا عن القيام بموسم آخر.



"نحن نعيش في نفس المدينة على بعد خمس دقائق من بعضنا البعض ونقضي وقتًا طويلاً معًا خارج العمل"، وأضافت: "كنا دائما نقول: يمكننا أن نفعل هذا، ويمكننا أن نفعل ذلك!".



وشكرت نيكول ابنتها البالغة من العمر 15 عامًا لإلهامها لمواصلة الكرة في موسم آخر.



وقالت نيكول: "إنها تتمتع بفهم جيد جدًا للأشياء والحياة، لذلك كانت تمسك بيدي وتشجعني خلال ذلك العمل".



واعترفت نيكول وهي تتأمل في أحبائها: "أحاول أن أحافظ على درع حولي... بالإضافة الى كوني حبيبة، أنا أم، أنا ابنة، أنا أخت، أنا عمة، أنا أفضل صديقة".



وتابعت: "لا يزال بإمكاني أن أحظى بحياة حقيقية وملموسة جدًا، وهي حياتي التي أستكشف فيها كل جزء من هذه الرحلة". ظهرت نيكول كيدمان مع ثعبان أسود في جلسة تصوير مذهلة لمجلة فوغ الأسترالية.وأظهرت الممثلة البالغة من العمر 56 عامًا، شكلها المذهل في فستان من الدانتيل الأسود مع لف الأفعى حول رقبتها كغطاء.ولفت نيكول يدها حول الثعبان وتموضعت أمام الكاميرا في الصورة الرائعة، وفق ما نقل موقع ذا صن وفي صورة أخرى، ارتدت نجمة مولان روج قميصا قصيرا من اللاتكس وتنورة ضيقة.وكشفت في المقابلة المصاحبة أن التقاط صورة مع الثعبان كانت فكرتها لأنها "تحبها".واعترفت الممثلة الأسترالية قائلة: "أعتقد أن الأفاعي جميلة للغاية"... وقالت إنها تجدها "مغرية" وهي مفتونة بالطريقة التي "تنزلق الأفاعي بها وتتحرك وتتخلص من جلدها".وفي شق آخر من المقابلة، أكدت نيكول أنها ستقوم بتصوير موسم ثالث لبرنامجها الناجح Big Little Lies.وألمحت الممثلة الوافدة لأول مرة إلى الموسم الثالث خلال جلسة أسئلة وأجوبة في تشرين الثاني.واعترفت لمجلة فوغ بأنها والمخرجة ريس ويذرسبون "مقربتان جدًا" وكثيرًا ما تحدثتا عن القيام بموسم آخر."نحن نعيش في نفس المدينة على بعد خمس دقائق من بعضنا البعض ونقضي وقتًا طويلاً معًا خارج العمل"، وأضافت: "كنا دائما نقول: يمكننا أن نفعل هذا، ويمكننا أن نفعل ذلك!".وشكرت نيكول ابنتها البالغة من العمر 15 عامًا لإلهامها لمواصلة الكرة في موسم آخر.وقالت نيكول: "إنها تتمتع بفهم جيد جدًا للأشياء والحياة، لذلك كانت تمسك بيدي وتشجعني خلال ذلك العمل".واعترفت نيكول وهي تتأمل في أحبائها: "أحاول أن أحافظ على درع حولي... بالإضافة الى كوني حبيبة، أنا أم، أنا ابنة، أنا أخت، أنا عمة، أنا أفضل صديقة".وتابعت: "لا يزال بإمكاني أن أحظى بحياة حقيقية وملموسة جدًا، وهي حياتي التي أستكشف فيها كل جزء من هذه الرحلة".