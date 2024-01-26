"أنا صار بدي فلّ"... بعد نجاحها الملايينيّ وانتشارها المدوّي: هيفا تطلق كليب "وصلتلها"! (فيديو)

منذ أن أطلقت الديفا هيفا وهبي أغنيتها الجديدة "وصلتلها"، أي منذ حوالي الأسبوعين وحتى اليوم، لا يزال هذا العمل الناجح يتربع على عرش لائحة الأغاني الأكثر استماعا على يوتيوب.وقد حصدت "وصلتلها" أكثر من 8 مليايين مشاهدة على يوتيوب، كما أنها انتشرت على نطاق واسع على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تدوالها رواد تيك توك وانستغرام وفيسبوك بشكل هستيريّ.وأطلقت هيفا كليب "وصلتلها"، من إخراج إيلي فهد، ليل الجمعة، والذي بدأ بحصد آلاف المشاهدات منذ الساعة الأولى التي أبصر فيها النور.