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"أصيبت بارتجاج في المخ وتمزق في جبهتها وألم في معصمها الأيسر"... معجبة تقاضي 50 سنت وهذه هي التهمة! (فيديو)

فنّ
2024-01-26 | 14:38
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&quot;أصيبت بارتجاج في المخ وتمزق في جبهتها وألم في معصمها الأيسر&quot;... معجبة تقاضي 50 سنت وهذه هي التهمة! (فيديو)
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"أصيبت بارتجاج في المخ وتمزق في جبهتها وألم في معصمها الأيسر"... معجبة تقاضي 50 سنت وهذه هي التهمة! (فيديو)

"أصيبت بارتجاج في المخ وتمزق في جبهتها وألم في معصمها الأيسر"... معجبة تقاضي 50 سنت وهذه هي التهمة! (فيديو)

رفعت إحدى المعجبات دعوى قضائية ضد مفني الراب 50 سنت، التي ادعت أنها أصيبت بعد أن ألقى ميكروفونه من على المسرح خلال حفل موسيقي في لوس أنجلوس.

ووفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها مجلة PEOPLE، تم رفع دعوى قضائية ضد مغني الراب، 48 عامًا، في لوس أنجلوس يوم الخميس الفائت من قبل مضيفة راديو POWER 106، بريهانا مونيغين، التي اتهمته بالتسبب في "إصابة خطيرة ودائمة" لها و"اضطراب عاطفي".

وتدعي المدعية في الشكوى أن مغني الراب  ألقى ميكروفونه بعد أن أدرك أنه لا يعمل وضرب وجهها ومعصمها الأيسر.

ووقع الحادث في 30 آب الفائت في Crypto.com Arena خلال جولة 50 Cent's The Final Lap. وفي العرض، التقط المعجبون لقطات أظهرت الموسيقي وهو يرمي ميكروفونين من المسرح إلى الطاقم الذي كان بالقرب من الجمهور. ولم تظهر اللقطات مكان سقوط الميكروفونات، لكن ظهرت صور تظهر الضحية المزعومة، مونيغين، وإصاباتها.

وتشير الشكوى إلى أن مونيغين نُقلت عبر سيارة الإسعاف إلى قسم الطوارئ بمركز لوس أنجلوس الطبي العام عقب الحادث وعولجت من إصاباتها، بما في ذلك "ارتجاج في المخ وتمزق في جبهتها وألم في معصمها الأيسر".

وتقول مونيغين أيضًا إنها عانت من الدوخة والصداع وحساسية الضوء والصوت والغثيان بعد الحادث، زاعمة كذلك أنها لا تزال تعاني من "إصابات خطيرة واضطراب عاطفي".

وترفع المذيعة أيضًا دعوى قضائية ضد النفقات الطبية التي تكبدتها نتيجة للحادث، إلى جانب الأجور التي خسرتها أثناء تعافيها.

وتسمي الدعوى شركة الترفيه الموسيقي AEG وG-Unit Touring، إلى جانب نجم الهيب هوب، واسمه الحقيقي كيرتس جيمس جاكسون الثالث.

"ترفع عميلتنا قضية ضد كورتيس جاكسون، المعروف مهنيًا باسم "50 Cent" وشركته السياحية G-UNIT Touring، بسبب الاعتداء الذي يُزعم أنها تعرضت له دون أي خطأ من جانبها في حفلته الموسيقية في 30 آب 2023 في "Crypto.com Arena في لوس أنجلوس"، قال المحاميان جون مورغان وكيسي كيلداي في بيان لـ PEOPLE.

"لقد كانت مجرد حاضرة تحاول الاستمتاع بوقتها عندما اندفع جسم ثقيل نحو وجهها. بغض النظر عمن هو المعتدي، فإن هذا العمل المزعوم من الإهمال والعنف غير مقبول، وسنحاسب 50 سنت والمتهمين الآخرين عليه". 

ولم يرد ممثل 50 Cent على الفور على طلب PEOPLE للتعليق.

وبعد حادثة آب، قدمت مونيغين تقريرًا للشرطة وتم عرض القضية على أنها جناية إلى المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس. ومع ذلك، أرسل مكتب المدعي العام القضية إلى مكتب المدعي العام لمدينة لوس أنجلوس، وفقًا لموقع TMZ. أفاد المنفذ في تشرين الثاني أنه لم يتم توجيه أي تهم جنائية ضد مغني الراب.

وعلى الرغم من الوضع الحالي للقضية، فإنها ستبقى مفتوحة لمدة عام واحد من تاريخ حادثة 30 آب. لا يزال هناك احتمال أن يواجه 50 سنت اتهامات جنائية إذا وقعت أي حوادث أخرى بينه وبين مونيغين.

وبعد الحادث، قال مصدر لمجلة PEOPLE: "هذا حادث مؤسف ومنعزل حيث كان شخص ما في منطقة محظورة لا ينبغي أن يكون فيها".

وفي وقت وقوع الحادث، نفى سكوت ليمون، محامي شركة 50 سنت، أن يكون الأمر متعمدًا.
 

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