بعد فيديو "خناقة نادين وناريغ"... نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها

بعد فيديو "خناقة نادين وناريغ"... نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها

بعد انتشار شائعات حول انفصالها عن خطيبها ناريغ، تداولت بعض الحسابات على منصّة X مقطع فيديو بعنوان "خناقة نادين نسيب نجيم وخطيبها في Joy Awards".

وخرجت الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم عن صمتها، ونفت كلّ الشائعات بطريقة ساخرة فكتبت "والله ما عم اتذكر ولا عم بعرف شو قلت وشو صاير بس الاكيدة انه ما كان شي بيخصنا. انا وناريغ ما تخانقنا. قد ما عم بضحك ما عم فيي اكتب، كيف بتركبوا سيناريو".