بعد فيديو "خناقة نادين وناريغ"... نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها

#نادين_نسيب_نجيم معصبة ع طريقة زهرة 😂🤗@nadinenjeim ❤️ pic.twitter.com/RCLDJ2BWc9
— Mostafa Nuheili 🇱🇧🇵🇸 (@Mostafa_nheili) January 23, 2024
#نادين_نسيب_نجيم معصبة ع طريقة زهرة 😂🤗@nadinenjeim ❤️ pic.twitter.com/RCLDJ2BWc9
والله ما عم اتذكر و لا عم بعرف شو قلت و شو صاير بس الاكيدة انه ما كان شي بخصنا انا و ناريغ ما تخانقنا 😂 قد ما عم بضحك ما عم فيي اكتب 🤣🤣🤣🤣 كيف بتركبوا سيناريو 🤦🏻♀️😂😂😂😂
— Nadine Nassib Njeim 🏆 (@nadinenjeim) January 26, 2024
والله ما عم اتذكر و لا عم بعرف شو قلت و شو صاير بس الاكيدة انه ما كان شي بخصنا انا و ناريغ ما تخانقنا 😂 قد ما عم بضحك ما عم فيي اكتب 🤣🤣🤣🤣 كيف بتركبوا سيناريو 🤦🏻♀️😂😂😂😂