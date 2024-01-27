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"وجيه صقر" في المجهول بين المدح والعتاب: تصريحات فنيّة ناريّة حول الزملاء والمنتجين

فنّ
2024-01-27 | 15:25
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&quot;وجيه صقر&quot; في المجهول بين المدح والعتاب: تصريحات فنيّة ناريّة حول الزملاء والمنتجين
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"وجيه صقر" في المجهول بين المدح والعتاب: تصريحات فنيّة ناريّة حول الزملاء والمنتجين

"وجيه صقر" في المجهول بين المدح والعتاب: تصريحات فنيّة ناريّة حول الزملاء والمنتجين

استضاف الإعلامي رودولف هلال الممثل "وجيه صقر" في هذه الحلقة من برنامج المجهول عبر شاشة الـLBCI، حيث جرت مناقشة مواضيع مهمة عدة على مختلف الأصعدة من الفنّية إلى الاجتماعية.

وفي التفاصيل، بدا واضحًا التغيّر في ملامح ووجه صقر الذي اعترف بجهده للحصول على مظهر جديد، كما وافق المجهول على رأيه حين ادّعى أنه ناشط فاعل على منصة تيك توك إذ يطلّ الأخير يوميًّا في خاصيّة البث المباشر عبر التطبيق، ولكنه نفى تقاضي أموال هائلة من خلالها.

وقال صقر في حديثه أنه انتهى مؤخّرًا من تصوير مسلسل الخائن في تركيا، وأضاف أن عدم مشاركته الواسعة في الأعمال الدرامية يعود إلى الشحّ في العروض والأعمال.

وعن رأيه بالمسلسلات العربية المشتركة، رأى أن الممثلين اللبنانيين غير منتشرين في البلاد العربية، وهم بحاجة إلى الدراما المشتركة للانتشار.

وبالنسبة إلى علاقاته بالمنتجين، سأل المنتج "جمال سنان" عن السبب وراء عدم تقديم العروض التمثيلية له، ولكنه توجّه إليه بالقول إن استمرار صداقتهما يهمّه أكثر من العمل سويًّا. كما سأل صقر المنتج "صادق الصبّاح" عن سبب الجفاء نحوه، إذ آخر عمل من إنتاج الأخير كان منذ خمس سنوات.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح صقر أن انقطاع العلاقة بينه وبين المنتج إيلي معلوف يعود إلى تخلي معلوف عنه خلال أزمة مادية كان يمر بها، خصوصًا عند لجوء صقر إليه للحصول على المساعدة. واعترف صقر أن علاقة طيّبة تجمعه بالمنتج "مروان حداد"، ويُعتبر "الابن المدلّل" لشركته على حدّ قوله.

وعن آرائه بزملائه في الوسط الفني، اعتبر صقر أن "نادين نسيب نجيم" من أهم النجمات عربيًًا، ورأى أن الممثلة "سيرين عبد النور" محاربة من قبل المنتجين، وعبّر عن فخره بالممثل "بديع أبو شقرا"، وطالب الكاتبة "كلوديا مارشاليان" بالعودة إلى الكتابة، ومدح بالتجدد الذي اعتمدته "نادين جابر" في الكتابة، بالإضافة إلى الحديث عن وجوه أخرى من الوسط.

وفي سياق الحلقة، اعترف صقر بأنه عاش قصّة حب سرّية مع ممثلة من الوسط الفني، لكنه رفض الكشف عن اسمها كما لفت النظر إلى أنه حتى اليوم على علاقة طيّبة معها.

كما قال صقر إنه سبق ورفضت ممثلة التمثيل أمامه، وهي الممثلة "ندى بو فرحات" في مسلسل "متل الكذب" من انتاج الممثل "طلال الجردي"، والذي رفض حينها استبدال صقر وقدّم الدور إلى جانب الممثلة "ماغي بو غصن".

لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا.

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