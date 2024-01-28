صدمت المتابعين... نجمة شهيرة تكشف عن محاولتها للحصول على "أكبر ثديين في بريطانيا"! (صورة)

كشفت النجمة البريطانية كايتي برايس عن أكبر عملية تكبير الثدي لها على الإطلاق في ملابس ضيقة للغاية أثناء احتفالها مع زملائها من نجوم تلفزيون الواقع.

واختارت الأم لخمسة أطفال، البالغة من العمر 45 عامًا، قطعة واحدة سوداء طويلة الأكمام مع سحاب لأسفل، بعد أن خضعت لعملية جراحية في محاولة للحصول على "أكبر ثديين في بريطانيا".

وصورت كايتي تصرفاتها الغريبة في بار Livello في نيوكاسل ببريطانيا عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام. وعلّقت عليها قائلةً: "شكرًا لك على الاعتناء بي barlivello".

وأضافت كاتي: "مع فتياتي" قبل وضع علامة على نجمة التلفزيون كلوي فيري.

ويأتي ذلك بعد ساعات فقط من كشفها عن إجرائها "شد المؤخرة" في فيديو جديد لاقى رواجاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.