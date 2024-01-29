سيرين عبد النور مصدومة بتصرّف ابنها كريستيانو... "فوق الضربة ركع وطلب يدها"

سيرين عبد النور مصدومة بتصرّف ابنها كريستيانو... "فوق الضربة ركع وطلب يدها"

نشرت الممثلة اللبنانيّة سيرين عبد النور صورةً ومقطع فيديو جديدين لإبنها كريستيانو، وغازلته بكلماتٍ صادقة عبر حسابها الرسمي على منصّة X.

وعلّقت سيرين عبد النور على لقطات ابنها بالقول "إذا حدا بيحبّ يتعاقد مع عارض الأزياء الصغير كريستيانو يتواصل معنا. الوقفة شو؟ والنظرة شو؟ البدلة يلي ما بيروح ولا مناسبة بلا ما يسقطها مع الكرفتة والسبراي على الشعر وعطر والده شو؟".

وأعربت سيرين عن صدمتها من تصرّف ابنها، فكتبت بطرافة "شو رأيكن بالعريس؟ وفوق الضربة ركع وطلب يد غنوة ما لحقت صور من الصدمة".