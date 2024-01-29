سيرين عبد النور مصدومة بتصرّف ابنها كريستيانو... "فوق الضربة ركع وطلب يدها"

اذا حداً بحب يتعاقد مع عارض الازياء الصغير كريستيانو يتواصل معنا.
الوقفة شو ؟ والنظرة شو ؟
البدلة يلي ما بروح ولا مناسبة بلا ما يسقطها مع الكرفتة والسبرايّ على الشعر وعطر والده شو؟
شو رأيكن بالعريس؟
وفوق الضربة ركع وطلب يد غنوة ما لحقت صور من الصدمة 😳 pic.twitter.com/pXnl9LNfcb
— Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) January 27, 2024
اذا حداً بحب يتعاقد مع عارض الازياء الصغير كريستيانو يتواصل معنا.
الوقفة شو ؟ والنظرة شو ؟
البدلة يلي ما بروح ولا مناسبة بلا ما يسقطها مع الكرفتة والسبرايّ على الشعر وعطر والده شو؟
شو رأيكن بالعريس؟
وفوق الضربة ركع وطلب يد غنوة ما لحقت صور من الصدمة 😳 pic.twitter.com/pXnl9LNfcb