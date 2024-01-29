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منافسة قوية في عالم الأفلام... أي فيلم تصدّر شبّاك التذاكر لهذا الأسبوع؟ (فيديو)

فنّ
2024-01-29 | 04:36
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منافسة قوية في عالم الأفلام... أي فيلم تصدّر شبّاك التذاكر لهذا الأسبوع؟ (فيديو)
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منافسة قوية في عالم الأفلام... أي فيلم تصدّر شبّاك التذاكر لهذا الأسبوع؟ (فيديو)

أعلنت شركة "إكزبيتر ريليشنز" أن فيلم الحركة "ذي بيكيبر" (The Beekeeper) تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية الأحد بعد عطلة نهاية أسبوع طغى عليها الطقس الشتائي وكانت مداخيلها متواضعة نسبياً.
 
ففي الأسبوع الثالث لعروضه، حقق الفيلم الذي أنتجته استوديوهات "أمازون/إم جي إم" 7,4 ملايين دولار في دور السينما الأميركية والكندية من الجمعة إلى الأحد، وفقاً لشركة "اكزبيتر".
 
ويؤدي جيسون ستاثام في فيلم الحركة هذا دور عسكري سابق في القوات الخاصة انتقل للعمل في مجال تربية النحل، يسعى للانتقام من مجموعة غامضة أدت ممارساتها الاحتيالية القاسية إلى انتحار امرأة كبيرة السنّ (فيليشا رشاد).
 
وبحسب وكالة فرانس برس، رأى المحلل في شركة "فرنشايز إنترتاينمنت ريسيرتش" ديفيد غروس أن الفيلم الذي كان يُتوقع ألاّ تتجاوز إيراداته 40 مليون دولار، قد يحصد في نهاية المطاف نحو 150 مليوناً في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يشكّل في رأيه "نجاحاً" له، إذ أنه "ليس فيلم تشويق تقليدياً" بل من نوع الأفلام التي لا تبقى طويلاً في الصالات.
 
وتقدّم "ذي بيكيبر" بفارق ضئيل على الفيلم الكوميدي الموسيقي "مين غيرلز" (Mean Girls) المقتبس من عمل يحمل الاسم نفسه صدر سنة 2004، والذي حقق 7,3 ملايين دولار بعدما بقي على رأس ترتيب الإيرادات لعطلتي نهاية أسبوع متتاليتين. ويستند الفيلم الموسيقي الذي أنتجته شركة "باراماونت" إلى قصة تلميذات مكروهات في المرحلة الثانوية، وحققت النسخة الأولى منه قبل عقدين نجاحاً جماهيرياً كبيراً.
 

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