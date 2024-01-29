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أحلام تتعرض للسرقة في باريس للمرة الثانية: المبلغ المسروق ضخم وهذه التفاصيل!
فنّ
2024-01-29 | 06:55
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أحلام تتعرض للسرقة في باريس للمرة الثانية: المبلغ المسروق ضخم وهذه التفاصيل!
أعلنت وسائل إعلام فرنسية عن تعرض النجمة الخليجية أحلام الشامسي، للمرة الثانية، للسرقة لحقائب تحتوي على ما يقرب من 100 ألف يورو من الملابس والمجوهرات، في عاصمة الموضة باريس خلال زيارتها يوم الجمعة.
ووقعت عملية السرقة يوم الجمعة في منزل الفنانة الإماراتية، ولديها أكثر من 15 مليون متابع على إنستغرام، بالدائرة السادسة عشرة على الضفة المقابلة لبرج إيفل.
وكانت المغنية على وشك المغادرة عندما أخذت أمتعتها إلى الطابق السفلي من منزلها. وعندما عادت، اختفت حقيبتان ما أثار حيرة عناصر الشرطة الّذين يستندون على مقاطع الفيديو التي التقطتها كاميرات المراقبة في المسكن شديد الحراسة للمساعدة في التحقيق.
ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتقدم فيها المغنية بشكوى سرقة في باريس. ففي عام 2016، أبلغت عن سرقة ساعة رولكس بقيمة 100 ألف يورو وياقوتة ثمينة، بينما كانت تجلس على الشرفة في مطعم Chez Francis، المطل على برج إيفل.
مصدر
آخر الأخبار
فنّ
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