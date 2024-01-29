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أطلقت له كلمة جديدة... باريس هيلتون تحتفل بعيد ميلاد طفلها الأول (صور)
فنّ
2024-01-29 | 11:23
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أطلقت له كلمة جديدة... باريس هيلتون تحتفل بعيد ميلاد طفلها الأول (صور)
احتفلت النجمة الأميركية باريس هيلتون بعيد ميلاد ابنها فينيكس الأول في حفلٍ ظريف نشرت صوراً عنه عبر حسابها الخاص على إنستغرام.
وشاركت نجمة تلفزيون الواقع متابعيها بعض اللقطات من عيد ميلاد فينيكس على إنستغرام يوم السبت، والذي صُمم ليكون موضوعه "Sliving Under the Sea".
مع الديكورات التي تتميز بالكثير من الألوان الزرقاء الفاتحة والداكنة ومجموعة كاملة من المخلوقات البحرية اللطيفة، كان من الواضح مدى حماسة وسعادة طفل هيلتون الصغير الذي واجه صعوبات صحية بعد ولادته.
وبالنسبة لأولئك الذين يتساءلون عما تعنيه كلمة "sliving" بالضبط، فهي عبارة صاغتها هيلتون ونشرتها وهي عبارة عن مزيج من الكلمتين "ذبح" و"عيش".
وارتدت باريس هيلتون فستانًا جميلاً باللون الأزرق الفاتح لهذه المناسبة وشاركت صورة رائعة لها ولصاحب عيد الميلاد الظريف.
مصدر
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