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صور مفبركة موحية جنسياً وفاضحة لتايلور سويفت تجتاح الإنترنت... ومنصة X تتخذ تدابير صارمة!

فنّ
2024-01-29 | 12:47
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صور مفبركة موحية جنسياً وفاضحة لتايلور سويفت تجتاح الإنترنت... ومنصة X تتخذ تدابير صارمة!
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صور مفبركة موحية جنسياً وفاضحة لتايلور سويفت تجتاح الإنترنت... ومنصة X تتخذ تدابير صارمة!

صور مفبركة موحية جنسياً وفاضحة لتايلور سويفت تجتاح الإنترنت... ومنصة X تتخذ تدابير صارمة!

في خطوة مذهلة، منعت منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، أي عمليات بحث عن اسم تايلور سويفت في تداعيات صور الذكاء الاصطناعي البشعة للمغنية التي تم تداولها على نطاق واسع على الموقع الأسبوع الفائت.

وأدت عمليات البحث عن اسم Swift صباح يوم الاثنين على منصة التواصل الاجتماعي إلى ظهور رسالة مفادها: "حدث خطأ ما... حاول إعادة التحميل."

وقال جو بيناروش، رئيس العمليات التجارية في X، في بيان: "هذا إجراء موقت وتم تنفيذه بقدر كبير من الحذر لأننا نعطي الأولوية للسلامة في هذه القضية". هناك شائعات بأن الفريق القانوني لسويفت قد يخطط لاتخاذ إجراء قانوني، وفق ما نشر موقع دايلي ميل.

وقد تمت مشاهدة إحدى صور Swift التي تمت مشاركتها على X 47 مليون مرة قبل تعليق الحساب، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز. وتعرضت الشركة لانتقادات واسعة النطاق بسبب استجابتها البطيئة على ما يبدو لظهور الصور، مما أدى في النهاية إلى تعليق الحساب الذي نشأت فيه.

ومنذ أن استحوذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر في عام 2022، تعرض لانتقادات بسبب منشوراته المثيرة للجدل وجهوده لإصلاح سياسات الإشراف على محتوى المنصة. لقد تراجع العديد من المعلنين على المنصة عن إنفاقهم، خوفًا من الظهور بجانب المنشورات الضارة.

والمغنية هي سابع أكثر الأشخاص متابعة على X. وعلى الرغم من شعبيتها الكبيرة، إلا أن Swift لم تنشر سوى 816 منشور. 

وتعتبر تايلور سويفت في حالة حرب مع رؤساء التكنولوجيا بعد أن شوهدت صور من صنع الذكاء الاصطناعي لها في أوضاع موحية جنسياً وفاضحة ملايين المرات عبر الإنترنت.

إشارة الى أن الصور ظهرت على منصات تواصل اجتماعي أخرى.
 

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