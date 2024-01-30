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"يعني يقصدوني انا؟"... أحلام تنفي خبر تعرضها للسرقة في باريس: "انا في سويسرا من يومين"!

فنّ
2024-01-30 | 01:41
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&quot;يعني يقصدوني انا؟&quot;... أحلام تنفي خبر تعرضها للسرقة في باريس: &quot;انا في سويسرا من يومين&quot;!
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"يعني يقصدوني انا؟"... أحلام تنفي خبر تعرضها للسرقة في باريس: "انا في سويسرا من يومين"!

"يعني يقصدوني انا؟"... أحلام تنفي خبر تعرضها للسرقة في باريس: "انا في سويسرا من يومين"!

بعد أن أعلنت وسائل إعلام فرنسية عن تعرض النجمة الخليجية أحلام الشامسي، للمرة الثانية، للسرقة في باريس خلال زيارتها يوم الجمعة، ردت أحدام في منشور عبر منصة X.

ونفت أحلام الخبر المتداول، وكتبت: "احلام سرقه شنطتها ؟؟؟!!!! يعني يقصدوني انا ؟؟؟؟؟؟ انا اصلاً مش في باريس انا في سويسرا من يومين وعموماً الشنطه ابيها حتى لو حلوين ميه الف يوروا اسوي فيها شوبينغ في سويسرا شكراً حبايبي احببببكم خوفتوا اهلي علي مساكين طارت قلوبهم".

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