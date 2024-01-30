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النجمة إليانا تُطلق "الشام" هديّة للجمهور ورسالة حبّ مع إنطلاق جولتها في أميركا بعد نفاذ تذاكر كلّ الحفلات

فنّ
2024-01-30 | 02:45
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النجمة إليانا تُطلق &quot;الشام&quot; هديّة للجمهور ورسالة حبّ مع إنطلاق جولتها في أميركا بعد نفاذ تذاكر كلّ الحفلات
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النجمة إليانا تُطلق "الشام" هديّة للجمهور ورسالة حبّ مع إنطلاق جولتها في أميركا بعد نفاذ تذاكر كلّ الحفلات

النجمة إليانا تُطلق "الشام" هديّة للجمهور ورسالة حبّ مع إنطلاق جولتها في أميركا بعد نفاذ تذاكر كلّ الحفلات

طرحت النجمة إليانا  Elyanna أغنية "الشام" المُصوّرة عبر قناتها على يوتيوب من إنتاج شركة. "Universal Arabic Music"

وتزامن طرح الأغنية مع إنطلاق جولة إليانا الفنيّة في شمال أميركا، والتي نفذت تذاكر كلّ حفلاتها قبل أيّام من الإنطلاق.

ضمّنت إليانا الأغنية، والتي هي عيّنة من ألبومها المُقبل، أبياتاً شعريّة من الأغنية الفولكلوريّة "خمرة الحب" للراحل الكبير صباح فخري مُحدثةً تحوّلاً في أغنية مُرتبطة إرتباطاً عميقاً بالثقافة والجذور المشرقيّة وأحضرتها إلى عالمها.

أثرّ كلّ ما يحدث في الوقت الحاضر على خيار إليانا الموسيقيّ فقالت: "إخترت "الشام" عنواناً للأغنية لتسليط الضوء على منطقة "بلاد الشام"، فهي جذور الحضارة وحاملة لثقافتها ومصدر كلّ الوحي".

ووجهت إليانا تحيّة إجلال للراحل صباح فخري أحد أهمّ رموز الأغنية العربيّة في بلاد المشرق وتابعت: "لا يوجد حياة من دون حبّ. وهذا العمل مُحاولة لإنقاذ الحبّ وتوجيه كلّ القلوب العمياء".

يُذكر أنّه تمّ تصوير أغنية "الشام" في لوس أنجلوس تحت إدارة شقيق إليانا، فراس مرجية Fairdose، وتظهر إليانا في الكليب كمُحاربة من خلال مشهديّة رمزيّة تُظهر فيها الصراع الدائم بين الخير والشرّ.

ويبرز في الكليب أيضاً مزيج بين تصاميم إليانا الراقصة ورقصة "الدبكة" التي ترمز إلى نشأتها. أمّا آلة المجوز فحاضرة بقوّة من خلال الموسيقى، فهي إنعكاس للموسيقى التي تربّت عليها.
 
عن إليانا:
إليانا فنّانة فلسطينيّة تشيليّة وُلدت في عائلة فنيّة، لطالما كانت الموسيقى والغناء شغفها منذ الطفولة، وهي خير دليل على أنّ الموسيقى تجمع ما تُفرّقه الحدود والمسافات والثقافات، بأسلوبها الذي يمزج الموسيقى الشرقيّة بالـPOP  والـ R&B ليجذب المُستمعين من جميع أنحاء العالم.

إليانا التي ترعرعت في الناصرة، فلسطين، إنتقلت مع عائلتها في سنّ الخامسة عشر إلى لوس أنجلوس حيث لفتت إنتباه المُنتج الموسيقيّ والمغني Nasri الذي يعمل مع نجوم كـ Justin Bieber و Pitbull و Chris Brown، والذي عرّفها بدوره على النجم العالميّ مساري وعلى المُنتج الموسيقيّ العالميّ ومُدير أعمالها الحاليّ وسيم SAL صليبي، مدير عام Universal Arabic Music.

تعرّف الجمهور على إليانا بعد نشرها لعدد من الأغنيات بصوتها على Soundcloud وأطلقت إليانا أوّل ميني ألبوم خاصّ بها وأوّل أغنية مُنفردة بعنوان"أنا لحالي" التي جمعتها بالنجم اللبنانيّ العالميّ مساري وحصدت نسبة مُشاهدة عالية قاربت الملايين لغاية اليوم.

إنضمّت إليانا إلى Universal Arabic Music في أواخر العام 2021 وأصدرت أوّل أغنية مُنفردة مع الشركة بعنوان "غريب عليّ" عام 2022.

هذا، وكانت إليانا قد شاركت في شهر إبريل 2023 إلى جانب عدد كبير من النجوم والفرق الموسيقيّة في المهرجان الغنائيّ الأكثر شهرة عالمياًCoachella"  كوتشيلا فالي للموسيقى والفنون" الذي يُقام بشكل سنويّ في إنديو في كاليفورنيا، وكانت النجمة الأولى والوحيدة التي قدّمت وصلة فنيّة باللغة العربيّة خلال هذا الحفل منذ تأسيسه ولغاية اليوم.

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