نشر لقطات شبه عارية لزوجته ثم سحبها... ردود الفعل كانت عنيفة وهذا مصير حساب كانييه ويست على إنستغرام!

إليسا تصدر "كلّو وهم"... وتقرع "جرس الحياة" للناجين من السرطان (فيديو)

إليسا تصدر "كلّو وهم"... وتقرع "جرس الحياة" للناجين من السرطان (فيديو)

النجمة إليانا تُطلق "الشام" هديّة للجمهور ورسالة حبّ مع إنطلاق جولتها في أميركا بعد نفاذ تذاكر كلّ الحفلات