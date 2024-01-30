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نشر لقطات شبه عارية لزوجته ثم سحبها... ردود الفعل كانت عنيفة وهذا مصير حساب كانييه ويست على إنستغرام!
فنّ
2024-01-30 | 05:33
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نشر لقطات شبه عارية لزوجته ثم سحبها... ردود الفعل كانت عنيفة وهذا مصير حساب كانييه ويست على إنستغرام!
نشر لقطات شبه عارية لزوجته ثم سحبها... ردود الفعل كانت عنيفة وهذا مصير حساب كانييه ويست على إنستغرام!
قام كاني ويست بحذف كل منشوراته على إنستغرام بعد تلقيه ردود فعل عنيفة بسبب تحميل لقطات شبه عارية لزوجته بيانكا سينسوري.
وكان مغني الراب في حالة جنون من النشر مؤخرًا، وكان معظم منشوراته عبارة عن صور لبيانكا وهي ترتدي عددًا قليلا جدا من ملابس NSFW. تشتمل أطقم Censori على بدلة عارية كاشفة مع سلسلة متصلة، وغطاء رأس من اللاتكس الأسود ومقطع فيديو تم حذفه سريعًا لها من دون حمالة صدر.
وقام المعجبون بالتعليق على منشوراته على إنستغرام وأغرقوا أقسام تعليقاته بالنقد. وفي أحد منشوراته، كتب أحد المتابعين: "إنها تضفي أجواءً على قصة الرعب الأميركية"، بينما كتب آخر: "هذا مقرف يا أخي".
وقال آخرون إنهم "أزعجوا" من منشورات كاني غير العادية، والتي أظهرت بيانكا شبه عارية حيث كان نصفها السفلي مكشوفًا تمامًا للعناصر الموجودة في "الزي" المستوحى من الملابس الداخلية، وفق ما نقل موقع
دايلي ستار
.
وبعد كل الانتقادات، قرر كانيي الآن إخلاء ملفه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي من كل الأدلة على لقطات بيانكا. لقد فعل ويست ذلك من قبل، قبل الإعلانات المهنية الضخمة، وكان هناك اتجاه حديث بين القائمين على القائمة الأولى لحذف منشوراته لإثارة المحادثة قبل إصدار مشروع من نوع ما.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن كاني لم يقدم أي تفسير علني لسبب قراره بمسح محتوى ملفه الشخصي. وتأتي هذه الخطوة وسط مزاعم حديثة بأن ويست منع سينسوري من وسائل التواصل الاجتماعي "من أجل مصلحتها"، لكن أحبائها يزعمون أن هذا تكتيك لعزل النجمة.
وقال أحد المطلعين لصحيفة ديلي ميل: "كانت بيانكا تمتلك دائمًا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت نشطة فيها - حتى تزوجت من كاني. إنه لا يريدها أن تنخرط في هذا المجال لأنه يعتقد أنه سيؤذيها إذا اضطرت إلى قراءة الأشياء السيئة التي يقولها الناس.
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