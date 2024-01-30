إليسا تصدر "كلّو وهم"... وتقرع "جرس الحياة" للناجين من السرطان (فيديو)

إليسا تصدر "كلّو وهم"... وتقرع "جرس الحياة" للناجين من السرطان (فيديو)

أصدرت النجمة اللبنانيّة إليسا أغنيتها الجديدة بعنوان "كلّو وهم"، وهي من كلمات وألحان مروان خوري وتوزيع داني خوري.

وسرعان ما تفاعل الجمهور بكثافة مع الأغنية الّتي تصدّرت الترند في العديد من الدول خلال ساعات قليلة.

من جهةٍ أخرى، كانت النجمة اليسا قد شاركت في معرض الصحة بدبي حيث شاركت مع الموجودين رحلة تغلّبها على مرض السرطان، وأطلقت مبادرة بعنوان "جرس الحياة" كتحية منها للناجين من المرض.