إليسا تصدر "كلّو وهم"... وتقرع "جرس الحياة" للناجين من السرطان (فيديو)

سمعتوا مقطع زغير منها ب #ItsOk
جاهزين تسمعوا الغنية كاملة؟ 🥰🎤🎶#اليسا_كلو_وهم@iMarwanKhoury @RotanaMusic @ERecordsMusic pic.twitter.com/ujCd4rYjQC
— Elissa (@elissakh) January 26, 2024
سمعتوا مقطع زغير منها ب #ItsOk
جاهزين تسمعوا الغنية كاملة؟ 🥰🎤🎶#اليسا_كلو_وهم@iMarwanKhoury @RotanaMusic @ERecordsMusic pic.twitter.com/ujCd4rYjQC
وصول النجمة #اليسا الى معرض الصحة بدبي حيث تشارك رحلتها مع التغلب على السرطان وتطلق مبادرة بعنوان " جرس الحياة " تحية من القلب منها للناجين من مرض السرطان .@elissakhpic.twitter.com/VL0FoUNtdJ
— People بالعربي (@peoplebelarabi) January 29, 2024
وصول النجمة #اليسا الى معرض الصحة بدبي حيث تشارك رحلتها مع التغلب على السرطان وتطلق مبادرة بعنوان " جرس الحياة " تحية من القلب منها للناجين من مرض السرطان .@elissakhpic.twitter.com/VL0FoUNtdJ