الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اجتاحت الإنترنت... عناق وقبلة حارة بين تايلور سويفت وحبيبها أمام الجمهور (صور)

فنّ
2024-01-30 | 07:52
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اجتاحت الإنترنت... عناق وقبلة حارة بين تايلور سويفت وحبيبها أمام الجمهور (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اجتاحت الإنترنت... عناق وقبلة حارة بين تايلور سويفت وحبيبها أمام الجمهور (صور)

 
 
تمثلت فرحة تايلور سويفت بفوز حبيبها ترافيس كيلسي، بعد تفوق فريقه Kansas City Chiefs على منافسه Baltimore Ravens للتأهل إلى نهائي سوبر بول لعام 2024، في لحظة واضحة وملفتة.
 
ومن خلال الصور الملتقطة، ظهرت تايلور وهي تنزل من المدرجات إلى أرض الملعب برفقة عائلتها، حيث قامت بتهنئة حبيبها على الأداء الرائع.
 
وقامت تايلور بتقبيل ترافيس وتبادل العناق أمام أعين الجمهور قبل تسليم الكأس، وكانت ردة فعلها هذه واحدة من اللقطات الأبرز والأكثر تداولاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وفي خطاب ترافيس بعد المباراة، اختار بعض الكلمات من أغنية فرقة Beastie Boys التي تقول: "عليكم القتال من أجل حقكم والاحتفال"، وهي الكلمات التي أعاد استخدامها العام الماضي عند فوز فريقه بلقب Super Bowl لعام 2023.
 
وفي لقطة أخرى مؤثرة، ظهر شقيق ترافيس، جيسون كيلسي، في وقت لاحق على أرض الملعب لتقديم التهاني وتبادل العناق مع شقيقه النجم في اتحاد كرة القدم الأميركي. وكانوا محاطين بوالدي ترافيس، إد ودونا كيلسي، اللذين حضرا لمشاركة الفرحة في هذه اللحظة المؤثرة.
 
 
 
 

آخر الأخبار

فنّ

تايلور سويفت

قبلة

عناق

فوز

حبيبها

ترافيس كيلسي

فريق

Kansas City Chiefs

منافس

Baltimore Ravens

التأهل

نهائي

سوبر بول

عام 2024.

LBCI التالي
هل وقع الخلاف بين ريما نجيم ووائل كفوري؟
نوال الزغبي تعود إلى اللون الرومانسي... إليكم الصورة الأولى من الحملة الترويجيّة لـ"بحكي عنك"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2024-01-27

فريق نيوم ماكلارين فورمولا إي يتطلع للمنافسة بقوة في سباقي الدرعية إي بري

LBCI
أخبار دولية
2024-01-13

نتائج رسمية شبه نهائية: المرشح المؤيد لاستقلال تايوان يفوز بالانتخابات الرئاسية

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-13

نتائج رسمية شبه نهائية: المرشح المؤيد لاستقلال تايوان يفوز بالانتخابات الرئاسية بنسبة 40% من الأصوات

LBCI
أخبار دولية
2023-12-18

السيسي يفوز بولاية رئاسية ثالثة لمدة ست سنوات مقبلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
11:13

إطلالة نادرة... ليندساي لوهان مع زوجها العربي وابنهما "لؤي" (صورة)

LBCI
فنّ
09:07

ثلاث سنوات سجن... أزمة نسرين طافش تتفاقم قضائياً

LBCI
فنّ
08:20

"أبو سليم" في المستشفى ... عائلة صلاح تيزاني تكشف التفاصيل للـ LBCI (خاص)

LBCI
فنّ
08:11

هل وقع الخلاف بين ريما نجيم ووائل كفوري؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:12

كتائب حزب الله العراقية تعلق عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية

LBCI
أخبار دولية
09:42

نتنياهو يستبعد إطلاق "آلاف الإرهابيين" في إطار أي هدنة مع قطاع غزة

LBCI
خبر عاجل
08:04

التحكم المروري: تعطل شاحنة أول أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
آخر الأخبار
2024-01-28

بايدن: الهجوم على القوات الأميركية الذي أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

أوركسترا الأطفال... أبطاله طلاب اليوم وموسيقيي الغد!

LBCI
رياضة
13:41

الهلال السعودي والإنتر ميامي وأروع التقنيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الدول تتسارع لتعليق تمويلها لوكالة الأونروا... فكيف ينعكس ذلك على الفلسطينيين في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

خبر مهمّ إلى كلّ طلّاب لبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

علما الشعب: العناية الإلهية تدخلت مرتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

موقف الخماسية موحد حيال الملف الرئاسي... وبري مرتاح للقائه مع سفرائها

LBCI
أخبار دولية
13:15

الجميع ينتظر الرد الأميركي... فكيف سيؤثر على الإنتخابات الرئاسية الأميركية؟

LBCI
أخبار دولية
13:13

الطفلة الفلسطينية ليان إستشهدت... فماذا عن مصير هند الصغيرة ومسعفيها؟

LBCI
أخبار دولية
13:09

هل زيارة بلينكن إلى المنطقة مرتبطة بمسار الصفقة المرتقبة بين حماس وإسرائيل؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
08:41

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر كانون الثاني

LBCI
فنّ
08:20

"أبو سليم" في المستشفى ... عائلة صلاح تيزاني تكشف التفاصيل للـ LBCI (خاص)

LBCI
حال الطقس
00:30

طقس شتويّ بامتياز..رياح نشطة برق ورعد وأمطار

LBCI
خبر عاجل
14:01

كتائب حزب الله - العراق تعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على القوات الأميركية

LBCI
اقتصاد
02:27

إرتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
آخر الأخبار
00:43

رجل الأعمال اللبناني اسكندر صفا في ذمة الله عن عمر يناهز الـ68 عامًا

LBCI
فنّ
08:11

هل وقع الخلاف بين ريما نجيم ووائل كفوري؟

LBCI
خبر عاجل
08:04

التحكم المروري: تعطل شاحنة أول أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More