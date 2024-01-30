اجتاحت الإنترنت... عناق وقبلة حارة بين تايلور سويفت وحبيبها أمام الجمهور (صور)

تمثلت فرحة تايلور سويفت بفوز حبيبها ترافيس كيلسي، بعد تفوق فريقه Kansas City Chiefs على منافسه Baltimore Ravens للتأهل إلى نهائي سوبر بول لعام 2024، في لحظة واضحة وملفتة.

ومن خلال الصور الملتقطة، ظهرت تايلور وهي تنزل من المدرجات إلى أرض الملعب برفقة عائلتها، حيث قامت بتهنئة حبيبها على الأداء الرائع.

وقامت تايلور بتقبيل ترافيس وتبادل العناق أمام أعين الجمهور قبل تسليم الكأس، وكانت ردة فعلها هذه واحدة من اللقطات الأبرز والأكثر تداولاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي خطاب ترافيس بعد المباراة، اختار بعض الكلمات من أغنية فرقة Beastie Boys التي تقول: "عليكم القتال من أجل حقكم والاحتفال"، وهي الكلمات التي أعاد استخدامها العام الماضي عند فوز فريقه بلقب Super Bowl لعام 2023.

وفي لقطة أخرى مؤثرة، ظهر شقيق ترافيس، جيسون كيلسي، في وقت لاحق على أرض الملعب لتقديم التهاني وتبادل العناق مع شقيقه النجم في اتحاد كرة القدم الأميركي. وكانوا محاطين بوالدي ترافيس، إد ودونا كيلسي، اللذين حضرا لمشاركة الفرحة في هذه اللحظة المؤثرة.