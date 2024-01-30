هل وقع الخلاف بين ريما نجيم ووائل كفوري؟

هل وقع الخلاف بين ريما نجيم ووائل كفوري؟

ما حقيقة الخلاف بين النجم اللبناني وائل كفوري والإعلاميّة ريما نجيم؟ إنّه السؤال الّذي طُرح على الأخيرة في لقاء مع "فوشيا".

في التفاصيل، نفت الإعلامية اللبنانيّة ريما نجيم توتر العلاقة بينها وبين الفنان وائل كفوري، مؤكدةً على الصداقة التي تجمعهما.

وأردفت نجيم قائلةً "وائل حبيبي إلى الأبد. تغزلت به كثيراً خلال حفله الأخير في بيروت، وانشغاله الدائم يحول دون لقائنا".