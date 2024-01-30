"أبو سليم" في المستشفى ... عائلة صلاح تيزاني تكشف التفاصيل للـ LBCI (خاص)

"أبو سليم" في المستشفى ... عائلة صلاح تيزاني تكشف التفاصيل للـ LBCI (خاص)

سادت حالة من القلق على صحّة الممثل اللبناني القدير صلاح تيزاني، بعد تضارب المعلومات على منصّات التواصل الاجتماعي حول تفاصيل إدخال "أبو سليم" إلى المستشفى.

وكشفت عائلة صلاح تيزاني لموقع الـ LBCI أن الممثل القدير قد نقل فعلاً إلى المستشفى، وأضافت "ليس لدينا معطيات كثيرة عن وضعه الصحي، لكن الأطباء المشرفين على حالته قد رجّحوا أنه يعاني من نوع من الالتهاب بالرأس على أن يخضع للعلاج المناسب في الساعات المقبلة".