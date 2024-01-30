ثلاث سنوات سجن... أزمة نسرين طافش تتفاقم قضائياً

ثلاث سنوات سجن... أزمة نسرين طافش تتفاقم قضائياً

رفضت محكمة جنح 6أكتوبر معارضة الفنانة نسرين طافش، وقضت بحبسها ثلاث سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023 وتأييد حكم أول درجة.

أمّا تهمة نسرين طافش فهي إصدار بسوء نية شيكاً لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه بتاريخ 30 /1/ 2023.

وقد قضت المحكمة بدفع كفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.