إطلالة نادرة... ليندساي لوهان مع زوجها العربي وابنهما "لؤي" (صورة)

قضت النجمة العالمية ليندسي لوهان فترة ما بعد الظهر في جو من الاسترخاء مع زوجها الإماراتي بدر شماس وابنهما لؤي في منطقة ألفاريتا، جورجيا، يوم الاثنين.

وظهرت الممثلة الشهيرة، 37 عاما، بسترة خضراء ذات ياقة من الفرو، وهي تستمتع بتناول المثلجات خلال تجولها مع عائلتها الصغيرة، في حين كان بدر، 37 عامًا، وينحدر من أصول كويتية، حيث ولد لأب كويتي وأم لبنانية، يقوم بدفع عربة الطفل لؤي.

وبالتالي، فقد شوهدت نجمة فيلم "Mean Girls" مع ابنها للمرة الأولى في وقت سابق من هذا الشهر.

واستقبل الزوجان ابنهما لؤي في تموز 2023 في دبي. وفي ذلك الوقت، أعربت العائلة عن سعادتها وحبها الكبير للطفل لؤي.