ظهر في فيديو من المستشفى... زغلول يطلب الدعاء لصديق عمره أبو سليم: صلّوا له

ظهر في فيديو من المستشفى... زغلول يطلب الدعاء لصديق عمره أبو سليم: صلّوا له

أطلّ الممثل اللبناني فؤاد حسن، المعروف بشخصيّة "زغلول" ضمن فرقة أبو سليم الطبل، في فيديو من المستشفى، وطمأن الجمهور على صحّة الممثل القدير صلاح تيزاني.

وأوضح فؤاد حسن "لا يوجد نزيف بالدماغ، لا يوجد جلطة بالدماغ، لا يوجد جلطة بالقلب. نبض الفن العملاق صلاح تيزاني أبو سليم الطبل في العناية وحالته الصحية مستقرة".

"صلّوا له"، بهذه العبارة يطلب زغلول من الجمهور الدعاء لصلاح تيزاني بالشفاء، ويختم "أكرّر للجمهور اللبناني والاغتراب، أبو سليم ما زال بخير".