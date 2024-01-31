أنباء تثير التساؤلات والغضب... هل عادل إمام ممنوع من الظهور الإعلامي؟

أنباء تثير التساؤلات والغضب... هل عادل إمام ممنوع من الظهور الإعلامي؟

لا تزال الشائعات تلاحق الممثل المصري عادل إمام، وآخرها معلومات مجهولة المصدر عن منع "الزعيم" من الظهور الإعلامي.

وأثارت هذه المعلومات المغلوطة استياء عائلة عادل إمام، ونفاها نجله محمد إمام بالقول غاضباً "ولا أي حاجة من دي.. ليه هنمنعوا يظهر؟ والدي يتلقى الزيارات بشكل طبيعي من قبل زملائه ومحبيه".