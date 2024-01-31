حوّل أغنيته الرومانسية إلى رسالة مؤثّرة للأم... عامر زيان يفاجئ الجمهور بـ "لو بيصرلي"

بإمكانكم الآن مشاهدة فيديو كليب #لو_بيصرلي 🎶 من ألبوم #اذكريني للفنان #عامر_زيّان 😍
🔗 https://t.co/MOHovFxR8X 🔗
كلمات: #منير_بوعساف
ألحان: #وسام_الأمير
توزيع: #بلال_الزين
إخراج: #عادل_سرحان#روتانا#RotanaMusic @RotanaMusic pic.twitter.com/licVzX4cd6
— Amer Zayan (@amerzayyan) January 30, 2024
بإمكانكم الآن مشاهدة فيديو كليب #لو_بيصرلي 🎶 من ألبوم #اذكريني للفنان #عامر_زيّان 😍
🔗 https://t.co/MOHovFxR8X 🔗
كلمات: #منير_بوعساف
ألحان: #وسام_الأمير
توزيع: #بلال_الزين
إخراج: #عادل_سرحان#روتانا#RotanaMusic @RotanaMusic pic.twitter.com/licVzX4cd6