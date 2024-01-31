حوّل أغنيته الرومانسية إلى رسالة مؤثّرة للأم... عامر زيان يفاجئ الجمهور بـ "لو بيصرلي"

حوّل أغنيته الرومانسية إلى رسالة مؤثّرة للأم... عامر زيان يفاجئ الجمهور بـ "لو بيصرلي"

عندما روّج الفنان عامر زيان لاقتراب صدور فيديو كليب أغنية "لو بيصرلي"، ظنّ البعض أن العمل الّذي يحمل توقيع المخرج عادل سرحان سيأخذ منحاً رومانسياً.

لكن المفاجأة كانت بتحويل الأغنية الرومانسيّة إلى رسالة مؤثّرة للأم ضمن أحداث العمل، وهو الأمر الّذي لاقى استحسان روّاد الانترنت في الساعات الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية "لو بيصرلي" للفنان عامر زيان هي من كلمات منير بو عساف وألحان وسام الأمير وتوزيع بلال الزين.