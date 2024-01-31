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مهرجان مسقط السينمائي الدولي يكرم شاروخان ونيللي كريم
فنّ
2024-01-31 | 11:17
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مهرجان مسقط السينمائي الدولي يكرم شاروخان ونيللي كريم
مهرجان مسقط السينمائي الدولي يكرم شاروخان ونيللي كريم
كشف مهرجان مسقط السينمائي الدولي عن مجموعة الفنانين الذين سيكرمهم في دورته الحادية عشرة المقررة في شهر آذار وفي مقدمتهم الممثل الهندي شاروخان والممثلة المصرية نيللي كريم.
وقالت جمعية السينما العمانية، المنظمة للمهرجان، في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن الدورة المقبلة ستكرم المخرج الفلسطيني محمد بكري والممثلة الكويتية هدى حسين والمخرج البحريني أحمد يعقوب المقلة والمخرجة الإيرانية ستاره.
ومن سلطنة عمان يكرم المهرجان الكاتب عبد الله حبيب والمخرج محمد الكندي والممثلة بثينة الرئيسي والمصور تغلب البرواني والممثل خليل السناني.
وتقام الدورة الحادية عشرة للمهرجان في الفترة من الثالث إلى السابع من آذار تحت شعار "عُمان المتجددة"، وفق "رويترز".
وقال المخرج عمار آل إبراهيم مدير المهرجان في المؤتمر الصحفي "تم اختيار هذا الشعار للتركيز على تطوير وتجديد أهداف وركائز المهرجان، وزيادة التفاعل الإعلامي والمجتمعي مع فعالياته، وفتح المجال للشركات والمؤسسات المتخصصة في المجال السينمائي إقليمياً ودولياً للتعرف على سلطنة عُمان كوجهة إنتاجية سينمائية تتمتع بتنوع جغرافي وحضاري يوفر آفاقا وخيارات إنتاجية متعددة".
وبجانب 23 جائزة يقدمها المهرجان للأفلام الفائزة في مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والوثائقية وأفلام التحريك والأفلام العمانية الطويلة والقصيرة يقام بالتوازي (سوق المهرجان) الذي يهدف إلى الترويج للأعمال السينمائية الجديدة وتنمية التعاون بمجال الإنتاج وتبادل الخبرات المحلية والإقليمية والدولية.
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