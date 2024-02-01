"أين زوجك؟".. صور عيد ميلاد ماريتا الحلاني تثير فضول الجمهور

"أين زوجك؟".. صور عيد ميلاد ماريتا الحلاني تثير فضول الجمهور

نشرت دانا الحلاني صوراً لشقيقتها الفنانة اللبنانيّة الشابة ماريتا الحلاني أثناء الإحتفال بعيد ميلاد الأخيرة، وذلك عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.

وظهرت ماريتا الحلاني في اللقطات وهي تحمل قالب الحلوى، وتحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها.

ولم يظهر زوج ماريتا الحلاني في اللقطات المنشورة، الأمر الّذي أثار فضول بعض روّاد الإنترنت وتساءلوا "اين زوجك؟".