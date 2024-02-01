الشرطة تلقي القبض على دنيا بطمة... إليكم التفاصيل

الشرطة تلقي القبض على دنيا بطمة... إليكم التفاصيل

نشرت وسائل إعلام مغربية خبراً مفاده أن الشرطة القضائية المغربية قد ألقت القبض على الفنانة دنيا بطمة في مدينة الدار البيضاء لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقها والّتي تقضي بسجنها لسنة واحدة في قضية حساب "حمزة مون بيبي".

وكانت محكمة النقض في العاصمة المغربية الرباط قد رفضت قبل أيام قليلة طلب النقض الخاص بالفنانة دنيا بطمة بإلغاء حكم سجنها لمدة سنة.