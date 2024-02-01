عبد الغني طليس يتّهم أصالة نصري بالسرقة

عبد الغني طليس يتّهم أصالة نصري بالسرقة



اتّهم الصحافي والشاعر اللبناني عبد الغني طليس الفنانة السوريّة اصالة نصري بسرقة فكرة أغنية "صندوق" من منشورٍ سبق ودوّنه على فيسبوك.

وفي التفاصيل، كتب عبد الغني طليس"عالبال يا ضحكة أبي، ترقّصني وتقلّي العبي، يا بيتنا قد ما غبت مشتاقة للعتبات... هذه كلمات أغنية أصالة الجديدة، لكن الفكرة وتركيب الأغنية مأخوذان عني في أغنية نشرتُها في الفيسبوك منذ أشهُر: طالع ع بالي إرجع سنين، ع بيت أهلي الطيبين، إقعد ع بابُن بوّس عتابُن، قلّن تركتوني لمين، مبروك لأصالة ما سُرِقَت فِكْرَتُه مني".