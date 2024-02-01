أرنولد شوارزنيغر في تصريح صادم: "أطعم أحفادي الكعكات الّتي أقدمها لحيواناتي الأليفة" (صور)

كشف الممثل الشهير أرنولد شوارزنيغر أنه عندما يأتي أحفاده لزيارته فإنهم يصطفون للحصول على نفس كعكات الشوفان التي يطعمها لحيواناته الأليفة، وذلك في حلقة الأربعاء من برنامج The Tonight Show مع المقدم جيمي فالون على قناة NBC الأميركية.

وقال: "عندما تأتي كاثرين مع أحفادي، تقفان في الطابور. أعطي كعكة للفتاتين مثل الحيوانات تماما".

أخبر أرنولد، 76 عاما، جيمي أنه من الرائع أن يكون جدًا لطفلي ابنته كاثرين شوارزنيغر، 34 عامًا، وزوجها كريس برات، 44 عامًا.

وقال أرنولد: "لدي حفيدتان وهما ليلى وإلويز، وهذا أمر رائع".

وبدوره، سأله جيمي: "بماذا تناديك الفتاتين؟". وأجاب أرنولد: "أوبا. إنها كلمة ألمانية تعني الجد."

وتابع الممثل الهوليوودي بالقول: "لدي ثلاثة كلاب، شيري، أسميها نودل، فهي الصغيرة. إنها تبلغ من العمر 15 عامًا. ثم لدي داتش، وهي من نوع Malamute. ولدي شنيتزل، وهي أنثى كلب رائعة وضخمة. كما لدي الخيول المصغرة، والمهر المصغر، واللولو والويسكي، وهو مهر مصغر. إنها مجرد رائعة تلك الحيوانات والخنزير. لقد امتلكنا الخنزير منذ ما يقرب من عام، وهذا الخنزير ممتع حقًا. وهو يحب أن يأكل".

وأخبر أرنولد أن الأمر استغرق بعض الوقت حتى تتفق جميع حيواناته، قائلاً: "يأتون جميعًا إلى المطبخ وأطعمهم كل يوم كعكات الشوفان. وهي مصنوعة في الأصل للخيول، لكن الكلاب والخنازير تحبها أيضًا".