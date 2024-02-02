بعد أصالة نصري.. عبد الغني طليس ينتقد إليسا: نصحتها بالتخلّي عن "غناء الشراشف"

بعد أصالة نصري.. عبد الغني طليس ينتقد إليسا: نصحتها بالتخلّي عن "غناء الشراشف"

بعدما اتهم الفنانة السوريّة أصالة نصري بسرقة كلماته في أغنية "الصندوق"، وجّه الصحافي اللبناني عبد الغني طليس انتقاده هذه المرّة إلى النجمة اللبنانيّة إليسا.

واتهم عبد الغني طليس الفنانة إليسا بتهميشه في وثائقي It’s Ok على منصّة نتفلكس، وكشف في حديثٍ لـ "فوشيا أنّه "الشخص الذي نصحها باعتماد اللون الغنائي الرومانسي في مشوارها الفني والتخلّي عن غناء الشراشف" حسب تعبيره.