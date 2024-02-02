بعد تلاوة القرآن الكريم في عزاء والده... قصي خولي: ربما نكون من أديان مختلفة ولكن!

بعد تلاوة القرآن الكريم في عزاء والده... قصي خولي: ربما نكون من أديان مختلفة ولكن!

علّق الممثل السوري قصي خولي للمرّة الأولى على تلاوة القرآن الكريم في عزاء والده الراحل عميد خولي.

وفي التفاصيل، أشار الممثل قصي خولي الى أن "المعزين لم يكونوا فقط من أتباع الدين المسيحي بل كانوا مسلمين أيضاً".

وأردف قائلاً "نحن تربينا على التسامح والمحبة واحترام الأديان، وكنت أرى دائماً في صغري الشيوخ مع أفراد عائلة آل خولي. ربما نكون من أديان مختلفة، ولكن تربينا على المحبة وهذه هي سوريا".