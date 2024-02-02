وصول دنيا بطمة إلى السجن... وهكذا علّق سعد لمجرد

وصول دنيا بطمة إلى السجن... وهكذا علّق سعد لمجرد

وصلت الفنانة المغربيّة دنيا بطمة إلى سجن الوداية في مراكش لتنفيذ عقوبتها، بعدما تمّ إلقاء القبض عليها مساء الأربعاء في في قضية حساب "حمزة مون بيبي" الّذي يبتزّ المشاهير.

بدوره، تضامن الفنان المغربي سعد لمجرد مع مواطنته دنيا بطمة عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام، فنشر صورة الأخيرة وعلّق بالقول "الله يفرج همك أختي دنيا".