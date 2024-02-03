الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مهم تكون مسيحي؟
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

معايدة رومانسيّة من كميل أبي خليل إلى زوجته ماريتا الحلاني (صورة)

فنّ
2024-02-03 | 04:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
معايدة رومانسيّة من كميل أبي خليل إلى زوجته ماريتا الحلاني (صورة)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
معايدة رومانسيّة من كميل أبي خليل إلى زوجته ماريتا الحلاني (صورة)

معايدة رومانسيّة من كميل أبي خليل إلى زوجته ماريتا الحلاني (صورة)

تزامناً مع حلول عيد ميلادها، عايد كميل ابي خليل زوجته الفنانة اللبنانيّة الشابة ماريتا الحلاني برومانسيّة.
 
ونشر كميل صورة ماريتا مع قالب الحلوى عبر خاصيّة القصص القصيرة، ووصفها بالأميرة.
 
وكتب أبي خليل التالي "عيد ميلاد سعيد يا أميرتي. أنت أكبر نعمة في حياتي".
 

آخر الأخبار

فنّ

كميل أبي خليل

ماريتا الحلاني

LBCI التالي
شريهان تزور المتحف المصري الكبير... شاهدوا كيف أصبحت (صور)
إبنة محمد حماقي برفقة ليونيل ميسي... صورة أشعلت السوشيال ميديا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-02-01

"أين زوجك؟".. صور عيد ميلاد ماريتا الحلاني تثير فضول الجمهور

LBCI
فنّ
2024-01-15

بعد الحديث عن حمل ماريتا الحلاني... الوليد يحسم الجدل حول الموضوع وهذا ما كشفه عن حياته العاطفية!

LBCI
فنّ
2023-12-29

هل ماريتا الحلاني حامل بطفلها الأول؟

LBCI
فنّ
2023-12-11

الجمهور يسأل زوج ماريتا الحلاني: "من هلق شلحتوا المحابس؟" (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:11

العالم يودع نجم أفلام روكي... وفاة الممثل كارل ويذرز عن عمر ناهز 76 عاما

LBCI
فنّ
05:26

شريهان تزور المتحف المصري الكبير... شاهدوا كيف أصبحت (صور)

LBCI
فنّ
04:49

إبنة محمد حماقي برفقة ليونيل ميسي... صورة أشعلت السوشيال ميديا

LBCI
فنّ
04:26

محمد رمضان يسترخي في "البانيو"... صورة مثيرة للجدل تعرّضه للإنتقادات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-07-29

فرنسا تعلق مساعدتها المخصصة للتنمية ودعمها للموازنة في النيجر

LBCI
أخبار دولية
2024-02-02

رئيسي: إيران لن تبدأ حربا لكن سترد بقوة على كل من يستأسد عليها

LBCI
أخبار لبنان
2024-02-02

الوفد النيابي اللبناني تابع زيارته إلى واشنطن... باربرا ليف: اللجنة الخماسية تسعى لمساعدة لبنان على ايجاد حل لأزمته السياسية

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-01

قائد الجيش استقبل حمية ويمنى الجميل ومذكرة تفاهم مع وزارة الاشغال لمسح الأملاك العامة البحرية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

شركة أبل بدأت بيع نظارتها الذكية Vision pro... فما هي مميزاتها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

القصف الاسرائيلي عاد ليستهدف بلدات جنوبية... ماذا في تفاصيل المواجهات؟

LBCI
رياضة
13:42

الأردن يصنع التاريخ ويتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا في قطر

LBCI
أخبار دولية
13:38

مهرجان ابوظبي ملتقى ثقافي يخلق علاقات بين البلدان عبر الفن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

وزارة التربية تكشف الفضيحة عبر الـLBCI...ملفات معادلات الطلاب العراقيين ضائعة

LBCI
أخبار دولية
13:19

جثث قبالة تركيا وسوريا.. وفحص الـ DNA سيُحدد ما إذا كانت لركاب القارب الذي فُقد الإتصال به بعد إنطلاقه من لبنان

LBCI
امن وقضاء
13:15

هل انتهت مواجهات الجنوب..أم أن الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد؟

LBCI
أخبار لبنان
13:14

ديفيد كاميرون للـLBCI: على حزب الله التراجع الى شمال الليطاني...وسيأتي يوم نعترف فيه بدولة فلسطين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

تعميم الـ150 دولاراً أقرّه مصرف لبنان وتفاصيله تنشر خلال أربعٍ وعشرين ساعة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
04:49

تعميمان لمصرف لبنان... اجراءات اسنثنائية لتسديد الودائع بالعملات الاجنبية

LBCI
اقتصاد
11:34

معلومات للـLBCI: المجلس المركزي لمصرف لبنان أنجز صياغة مجموعة من التعاميم..اليكم التفاصيل

LBCI
فنّ
04:23

الموت يفجع كريستينا زوجة ايلي صعب جونيور

LBCI
صحف اليوم
00:30

مصادر رسمية لبنانية لـ "الجمهورية" : انسحاب حزب الله الى شمال الليطاني هو من سابع المستحيلات

LBCI
خبر عاجل
12:11

وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون للـLBCI: على حزب الله التراجع الى شمال الليطاني

LBCI
خبر عاجل
11:49

وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون للـLBCI: سيأتي يوم نعترف فيه بدولة فلسطين

LBCI
منوعات
08:41

طفل مرض بشكل مفاجىء وتوفي بين ذراعي والدته... وهذا ما حصل في وجهه الصغير!

LBCI
خبر عاجل
11:59

وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون للـLBCI: الحوثيون يعرفون أن هناك ثمنًا لهجماتهم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More