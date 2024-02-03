العالم يودع نجم أفلام روكي... وفاة الممثل كارل ويذرز عن عمر ناهز 76 عاما

العالم يودع نجم أفلام روكي... وفاة الممثل كارل ويذرز عن عمر ناهز 76 عاما



توفي الممثل كارل ويذرز، لاعب كرة القدم الأميركي المحترف السابق والذي صعد سلم النجومية من خلال لعب دور شخصية الملاكم الجريء صاحب الشخصية الجذابة أبولو كريد في سلسلة أفلام روكي، عن عمر ناهز 76 عاما يوم الخميس حسبما أعلن مدير أعماله أمس الجمعة.



ورغم أن ويذرز شارك في أعمال أخرى بارزة مثل مسلسل (ذا ماندالوريان) "الماندالوري" التابع لعالم أفلام (ستار وورز) "حرب النجوم"، ‭‬‬‬‬‬وفيلم الرعب والخيال العلمي "بريديتور" (المفترس) عام 1987، فقد اشتهر‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬بدور أبولو كريد الذي أداه أمام شخصية روكي بالبوا التي جسدها سيلفستر ستالون في سلسلة أفلام روكي التي حققت نجاحات في السبعينيات والثمانينيات.



وكان كريد خصما لبطل الملاكمة روكي ثم أصبحا حليفين وذلك في الأجزاء الأربعة الأولى من السلسلة.



وعبر ستالون في مقطع مصور عن حزنه الشديد لوفاة ويذرز قائلا إنه "يحاول تمالك نفسه".