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أيام قرطاج لفنون العرائس تبعث الحياة في الدمى وتجدد الأمل

فنّ
2024-02-04 | 03:31
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أيام قرطاج لفنون العرائس تبعث الحياة في الدمى وتجدد الأمل
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أيام قرطاج لفنون العرائس تبعث الحياة في الدمى وتجدد الأمل

أيام قرطاج لفنون العرائس تبعث الحياة في الدمى وتجدد الأمل

بعروض عربية وأجنبية موجهة للصغار والكبار معا انطلقت الدورة الخامسة لأيام قرطاج لفنون العرائس في تونس تحت شعار (ماريونات فن وحياة) السبت.

والدورة مهداة لروح فنان العرائس الأسعد المحواشي الذي توفي قبل أربعة شهور فقط أثناء مشاركته في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

وقالت مديرة الدورة منية عبيد المسعدي التي تشغل أيضا منصب مديرة (المركز الوطني لفن العرائس) المؤسسة المشرفة على هذا المهرجان "اليوم تشعل أيام قرطاج لفنون العرائس شمعتها الخامسة، محافظة على شعارها الرمزي ‘ماريونات فن وحياة‘ في دعوة صارخة للحياة".

وأضافت "فنون العرائس خلقت لتبعث الحياة في الأشياء، لذلك هذا المهرجان، الذي نعتز بكونه ولد كبيرا وحاملا لاسم قرطاج التاريخي، سيظل كبيرا ليبعث الحياة في العرائس ويبعث الأمل في جمهورها".

يشمل برنامج المهرجان الممتد حتى العاشر من فبراير شباط 37 عرضا من بينها 21 عرضا أجنبيا للأطفال وستة عروض للكبار وعشرة عروض تونسية مع اختيار إيطاليا (ضيف شرف) الدورة.

وقالت منية المسعدي لرويترز إن هذه الدورة ستخرج من مدينة الثقافة لتنفتح على عدد من الأماكن بالعاصمة منها قاعة الفن الرابع ودار المسرحي (باردو) وقرية الاطفال فاقدي السند كما ستزور عروض المهرجان عددا من المحافظات في إطار دعم اللامركزية الثقافية.

وأضافت أن القضية الفلسطينية دائما في البال وهي حاضرة من خلال الملصق الدعائي لهذه الدورة الذي تتوسطه دمية منحوتة من الخشب على هيئة طفل بشعر مجعد وابتسامة واسعة تذكيرا بالطفل الفلسطيني (يوسف) الذي قُتل في غزة في أكتوبر تشرين الأول وظلت أمه تبحث عنه.

من جانبه، أبدى الفنان السعودي محمد الشوقبي سعادته بمشاركة السعودية لأول مرة بعرض عرائسي أعد خصيصا لأيام قرطاج لفنون العرائس.

وقال لرويترز إن مسرح العرائس فن متكامل وصعب ويحمل رسالة سامية في إدخال البهجة والسرور على الأطفال.

وانتظمت بالتوازي مع افتتاح المهرجان عروضا تنشيطية وغنائية للأطفال متنوعة شهدت إقبالا كبيرا من الأطفال وذويهم.

وقالت نوال سكنداجي التي حضرت الافتتاح لرويترز إنها تنتظر هذا المهرجان سنويا لاصطحاب ابنتها والتمتع بالعروض المختلفة فيما عبر الطفل أيهم عن سعادته بحضور العروض التنشيطية اليوم وقال إنه سيستغل عطلة هذا الأسبوع لمشاهدة عروض مسرح العرائس.

وقال "أعجبتني العرائس الضخمة وانبهرت بكيفية تحريك العرائس وكأنها تنبض بالحياة".

وصرح المسؤول عن ورش التدريب في المهرجان أسامة ماكني بأن دورة هذا العام تشمل عشر ورش وثلاث محاضرات موجهة للطلبة المتخصصين في فنون العرائس والهواة.

وقال إن أشغال الورش تتمحور حول (صنع العرائس من بقايا النخلة) و(تصميم وصنع عرائس الطاولة) و(مسرح خيال الظل) و(عروسة القفاز للأطفال) و(عرائس الفم المتحرك) وغيرها.

وأضاف أن فنون العرائس لها خصوصية، وهي مهنة مستقلة عن المسرح، لذلك تسمى فنون العرائس لا مسرح العرائس، وتعرف بأشكالها المتعددة وتقنياتها المختلفة.
 

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