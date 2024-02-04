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بفضل تيك توك... الموسيقى الأفريقية تزداد شعبيتها حول العالم
فنّ
2024-02-04 | 03:40
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بفضل تيك توك... الموسيقى الأفريقية تزداد شعبيتها حول العالم
بفضل تيك توك... الموسيقى الأفريقية تزداد شعبيتها حول العالم
سيجتمع أبرز نجوم عالم الموسيقى اليوم الأحد في حفل توزيع جوائز جرامي، وستُمنح جائزة جديدة لأفضل أداء موسيقي أفريقي.
وتعكس الجائزة الشعبية المتزايدة لموسيقى الأفروبيتس وغيرها من مختلف أنواع الموسيقى من القارة الأفريقية إذ تحظى بجمهور على مستوى العالم بفضل منصات التواصل الاجتماعي مثل تطبيق تيك توك.
ونشأت موسيقى الأفروبيتس في غرب أفريقيا وتحديدا في غانا ونيجيريا. لكن مصطلح "أفروبيتس" يستخدم غالبا للإشارة إلى مختلف أنماط الموسيقى القادمة من أفريقيا وتتسم بأنها تجمع بين الإيقاعات وأنماط الموسيقى المختلفة، من موسيقى الراب إلى الجاز وآر اند بي وغيرها.
وقالت هيران مامو المراسلة في مجلة بيلبورد إن "موسيقى الأفروبيتس الحديثة لها إيقاع ممتع ومرح". وأضافت أنها ستصل إلى جمهور أوسع لأنها تجمع بين مختلف الأنماط الموسيقية وتلبي رغبات الجمهور المتنوعة.
وتم الاستماع لموسيقى الأفروبيتس على تطبيق سبوتيفاي 13.5 مليار مرة في عام 2022 مقابل مليارين في عام 2017.
وفي إنجاز آخر، أصبح المغني النيجيري بورنا بوي أول فنان أفريقي تباع جميع تذاكر حفلته في استاد أمريكي وذلك عندما أحيا حفلا في ملعب سيتي فيلد في نيويورك الصيف الفائت.
ومن بين الموسيقيين المرشحين لجائزة جرامي الجديدة تيلا، وهي مغنية من جنوب أفريقيا تبلغ من العمر 22 عاما. ووصلت إلى المراكز العشرة الأولى في قائمة بيلبورد هوت 100 بأغنية "ووتر"، وهي مثال على موسيقى تعرف باسم أمابيانو التي تجمع بين موسيقى الجاز والبيانو.
وبالنسبة للمراهقين الأمريكيين، يعتبر تطبيق تيك توك ثاني مصدر لاكتشاف الموسيقى بعد يوتيوب، وذلك وفقا لاستطلاع حديث أجرته مؤسسة ميديا ريسيرش أظهر أن 45 بالمئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاما اكتشفوا أغاني جديدة من خلال المنصة.
ومن بين الفنانين الذين حظوا بجمهور من تطبيق تيك توك، مغني الراب النيجيري ريما الذي تعاون مع سيلينا جوميز في أغنية "كام داون" التي احتلت المركز الثالث في قائمة بيلبورد هوت 100 في حزيران الفائت.
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