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صوفيا فيرغارا تريد شريكاً وليس زوجاً... وهذا هو سبب طلاقها!
فنّ
2024-02-04 | 13:45
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صوفيا فيرغارا تريد شريكاً وليس زوجاً... وهذا هو سبب طلاقها!
صوفيا فيرغارا تريد شريكاً وليس زوجاً... وهذا هو سبب طلاقها!
تحدثت صوفيا فيرغارا عن مواعدتها مرة أخرى بعد طلاقها من زوجها السابق جو مانغانيلو.
وشاركت الممثلة البالغة من العمر 51 عامًا، والتي انفصلت عن الممثل البالغ من العمر 47 عامًا، العام الفائت، بعد سبع سنوات من الزواج، تحديثًا عن حياتها العاطفية خلال مقابلة أجريت مؤخرًا مع صحيفة "ديلي ميل".
وعندما سُئلت النجمة عما إذا كانت تستخدم أي تطبيقات مواعدة، أجابت فيرغارا: "لا، أتمنى ذلك!".
وتابعت: "أنا بحاجة إلى رجل، ليس من الضروري أن يكون زوجًا وإنما شريكاً."
و شاركت فيرغارا بصراحة أن انفصالها عن مانغانيلو نابع من خلافهما حول الرغبة في إنجاب الأطفال، وفق موقع
"فوكس نيوز"
.
وأشارت الممثلة، وهي أم لابنها مانولو، 32 عاماً، من زوجها السابق جو: "كان طليقي أصغر مني بأربع سنوات، ولم يكن لديه أطفال قط".
وتابعت: "لقد كان يريد أطفالًا وأنا لم أرغب بذلك. فلم أستطع تخيل، أنه عندما يبلغ هذا الطفل العاشرة من عمره، سأكون في الستين من عمري".
وشددت فيرغارا على أنه "لا يوجد أي عداء" بينها وبين طليقها، موضحة أن لديهما ببساطة أهدافًا عائلية مختلفة.
وعلى الرغم من أنها لا تريد أن تصبح أمًا مرة أخرى، إلا أنها قالت إنها تتطلع إلى أن تصبح جدة.
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