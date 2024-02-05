البعض فاز بأكثر من جائزة... اليكم لائحة الفائزين في أبرز فئات جوائز غرامي لسنة 2024!

في ما يأتي قائمة بالفائزين في أبرز فئات الاحتفال السادس والستين لتوزيع جوائز "غرامي" للصناعة الموسيقية الأميركية الذي أقيم الأحد في لوس أنجليس:- ألبوم العام -"ميدنايتس" - تايلور سويفت- تسجيل العام، وهي مكافأة عن الأداء العام للأغنية -"فلاورز" - مايلي سايروس- أغنية العام، وهي مكافأة تُمنح للمؤلفين والملحنين -"وات واز آي مايد فور؟" - بيلي آيليش وفينيس أوكونيل- أفضل فنان جديد -فيكتوريا مونيه- أفضل ألبوم لموسيقى الراب -"مايكل" - كيلر مايك- أفضل ألبوم لموسيقى الروك -"ذي إز واي" - بارامور- أفضل ألبوم لموسيقى البوب -"ميدنايتس" - تايلور سويفت- أفضل ألبوم موسيقي عالمي -"ذيس مومنت" - شاكتي- الفنانون الفائزون بأكبر عدد من الجوائز -فيبي بريدجرز - 4 جوائزبويغينيوس - 3 جوائزسزا - 3 جوائزفيكتوريا مونيه - 3 جوائزكيلير مايك - 3 جوائزتايلور سويفت - جائزتانبيلي آيليش - جائزتانمايلي سايروس - جائزتانجايسون إيزبيل - جائزانكريس ستيبلتون - جائزتان