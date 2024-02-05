جوائز "غرامي": هيمنة لافتة للنساء على المشهد الموسيقي الأميركي

جوائز "غرامي": هيمنة لافتة للنساء على المشهد الموسيقي الأميركي

تميّزت جوائز "غرامي" الموسيقية الأحد بالوجود النسائي في صدارة المشهد الموسيقي الأميركي، مع توجّه الأنظار إلى "تايلور سويفت" التي عززت مكانتها كملكة البوب مع فوزها بجائزة ألبوم العام للمرة الرابعة.



ومع فوز ألبوم "ميدنايتس" لسويفت بجائزة ألبوم العام، دخلت المغنية البالغة 34 عاماً فئة أهم الفائزين بالجوائز المُعادلة موسيقياً لجوائز الأوسكار السينمائية.



ومن شأن هذا الإنجاز أن يؤكد مكانتها كنجمة أساسية في عالم الموسيقى، بعدما اختارتها مجلة "تايم" شخصية العام 2023 وحققت جولة حفلاتها العالمية "ذي إيراس تور" نجاحاً كبيراً مع تجاوز إيراداتها عتبة المليار دولار في 60 حفلة خلال العام الفائت، وهو مبلغ لم يحقق في تاريخ الموسيقى، لكنّ فوز سويفت بالجائزة الأبرز تطلب التفوق في منافسة شرسة سيطر عليها العنصر النسائي.



وفي مقدّم المنافِسات مغنية الـ"آر إن بي" "سِزا" التي حصلت على أكبر عدد من الترشيحات، إذ نالت تسعة منها بفضل ألبومها "اس او اس" SOS الذي يتضمن أغنيات مطبوعة بتأثيرات أنواع موسيقية عدة كالبوب والجاز والروك والإلكترو.



وتنافست أيضاً على جائزة ألبوم العام "أوليفيا رودريغو" و"مايلي سايروس" و"جانيل موناي" و"لانا ديل راي".



أما فرقة الروك المستقلة "بويجينيوس" المؤلفة من الثلاثي "فيبي بريدجرز" و"جوليان بيكر" و"لوسي داكوس"، فحصلت على ستة ترشيحات.



وقال "هارفي مايسن جونيور"، رئيس "ريكوردينغ اكاديمي" التي تضم محترفي قطاع الصناعة الموسيقية الأميركية وتتولى تنظيم احتفال توزيع جوائز "غرامي"، إنه "متفائل" من أن الحضور القوي للنساء لا يقتصر على دورة 2024 من احتفال "غرامي".



وأكد لوكالة "فرانس برس" على هامش حفلة نُظّمت قبل الاحتفال الرسمي الأحد، أن لجنة التحكيم باتت تضم 2500 امرأة جديدة و40 % من أصحاب البشرة الملونة.



وقال "نريد أن نتأكد من أننا في المستوى المطلوب، لذا ثمة عمل علينا إنجازه. وينبغي أن يكون لدينا مزيد من النساء وأصحاب البشرة الملوّنة".