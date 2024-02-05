الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
17
o
الجنوب
14
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جوائز "غرامي": هيمنة لافتة للنساء على المشهد الموسيقي الأميركي
فنّ
2024-02-05 | 04:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جوائز "غرامي": هيمنة لافتة للنساء على المشهد الموسيقي الأميركي
جوائز "غرامي": هيمنة لافتة للنساء على المشهد الموسيقي الأميركي
تميّزت جوائز "غرامي" الموسيقية الأحد بالوجود النسائي في صدارة المشهد الموسيقي الأميركي، مع توجّه الأنظار إلى "تايلور سويفت" التي عززت مكانتها كملكة البوب مع فوزها بجائزة ألبوم العام للمرة الرابعة.
ومع فوز ألبوم "ميدنايتس" لسويفت بجائزة ألبوم العام، دخلت المغنية البالغة 34 عاماً فئة أهم الفائزين بالجوائز المُعادلة موسيقياً لجوائز الأوسكار السينمائية.
ومن شأن هذا الإنجاز أن يؤكد مكانتها كنجمة أساسية في عالم الموسيقى، بعدما اختارتها مجلة "تايم" شخصية العام 2023 وحققت جولة حفلاتها العالمية "ذي إيراس تور" نجاحاً كبيراً مع تجاوز إيراداتها عتبة المليار دولار في 60 حفلة خلال العام الفائت، وهو مبلغ لم يحقق في تاريخ الموسيقى، لكنّ فوز سويفت بالجائزة الأبرز تطلب التفوق في منافسة شرسة سيطر عليها العنصر النسائي.
وفي مقدّم المنافِسات مغنية الـ"آر إن بي" "سِزا" التي حصلت على أكبر عدد من الترشيحات، إذ نالت تسعة منها بفضل ألبومها "اس او اس" SOS الذي يتضمن أغنيات مطبوعة بتأثيرات أنواع موسيقية عدة كالبوب والجاز والروك والإلكترو.
وتنافست أيضاً على جائزة ألبوم العام "أوليفيا رودريغو" و"مايلي سايروس" و"جانيل موناي" و"لانا ديل راي".
أما فرقة الروك المستقلة "بويجينيوس" المؤلفة من الثلاثي "فيبي بريدجرز" و"جوليان بيكر" و"لوسي داكوس"، فحصلت على ستة ترشيحات.
وقال "هارفي مايسن جونيور"، رئيس "ريكوردينغ اكاديمي" التي تضم محترفي قطاع الصناعة الموسيقية الأميركية وتتولى تنظيم احتفال توزيع جوائز "غرامي"، إنه "متفائل" من أن الحضور القوي للنساء لا يقتصر على دورة 2024 من احتفال "غرامي".
وأكد لوكالة "فرانس برس" على هامش حفلة نُظّمت قبل الاحتفال الرسمي الأحد، أن لجنة التحكيم باتت تضم 2500 امرأة جديدة و40 % من أصحاب البشرة الملونة.
وقال "نريد أن نتأكد من أننا في المستوى المطلوب، لذا ثمة عمل علينا إنجازه. وينبغي أن يكون لدينا مزيد من النساء وأصحاب البشرة الملوّنة".
آخر الأخبار
فنّ
"غرامي":
هيمنة
لافتة
للنساء
المشهد
الموسيقي
الأميركي
التالي
تهميش مستمر للموسيقى اللاتينية في ترشيحات جوائز "غرامي"
ظهور غير متوقع وصادم لسيلين ديون في حفل جوائز غرامي 2024 ... اطلالتها كانت مبهرة وتايلور سويفت تجاهلتها؟ (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
05:04
"أنا مذهولة!"... إنجاز تاريخي لتايلور سويفت في جوائز "غرامي" وما أعلنته أثار جنون الجمهور! (فيديو)
فنّ
05:04
"أنا مذهولة!"... إنجاز تاريخي لتايلور سويفت في جوائز "غرامي" وما أعلنته أثار جنون الجمهور! (فيديو)
0
فنّ
04:24
تهميش مستمر للموسيقى اللاتينية في ترشيحات جوائز "غرامي"
فنّ
04:24
تهميش مستمر للموسيقى اللاتينية في ترشيحات جوائز "غرامي"
0
موضة وجمال
07:37
"أحيانا أقول: أحتاج إلى أن أكون عارية هذا اليوم"... ميغان فوكس ترتدي فستانها الأكثر جرأة على الإطلاق في حفل غرامي! (صور)
موضة وجمال
07:37
"أحيانا أقول: أحتاج إلى أن أكون عارية هذا اليوم"... ميغان فوكس ترتدي فستانها الأكثر جرأة على الإطلاق في حفل غرامي! (صور)
0
فنّ
06:48
هبة طوجي وابراهيم معلوف في حفل "غرامي"... وقبلة جمعتهما أمام عدسات المصوّرين (صور)
فنّ
06:48
هبة طوجي وابراهيم معلوف في حفل "غرامي"... وقبلة جمعتهما أمام عدسات المصوّرين (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
موضة وجمال
07:37
"أحيانا أقول: أحتاج إلى أن أكون عارية هذا اليوم"... ميغان فوكس ترتدي فستانها الأكثر جرأة على الإطلاق في حفل غرامي! (صور)
موضة وجمال
07:37
"أحيانا أقول: أحتاج إلى أن أكون عارية هذا اليوم"... ميغان فوكس ترتدي فستانها الأكثر جرأة على الإطلاق في حفل غرامي! (صور)
0
فنّ
07:24
بين مايلي سايروس وحبيبها في حفل جوائز غرامي... أجواء من الحب وقبلة حميمة أشعلت الأجواء! (صورة)
فنّ
07:24
بين مايلي سايروس وحبيبها في حفل جوائز غرامي... أجواء من الحب وقبلة حميمة أشعلت الأجواء! (صورة)
0
فنّ
06:51
أحمد سعد يتبرّع بـ 50 ألف دولار أميركي لدعم اقتصاد مصر (فيديو)
فنّ
06:51
أحمد سعد يتبرّع بـ 50 ألف دولار أميركي لدعم اقتصاد مصر (فيديو)
0
فنّ
06:48
هبة طوجي وابراهيم معلوف في حفل "غرامي"... وقبلة جمعتهما أمام عدسات المصوّرين (صور)
فنّ
06:48
هبة طوجي وابراهيم معلوف في حفل "غرامي"... وقبلة جمعتهما أمام عدسات المصوّرين (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:42
باسيل: الوثيقة المسيحية الاسلامية شريعة لقيام مشرق جديد
أخبار لبنان
06:42
باسيل: الوثيقة المسيحية الاسلامية شريعة لقيام مشرق جديد
0
منوعات
2024-01-21
زورت علاقة حب وزواج لمدة 10 سنوات... قصتها صادمة وهذا ما يحصل معها الآن! (فيديو)
منوعات
2024-01-21
زورت علاقة حب وزواج لمدة 10 سنوات... قصتها صادمة وهذا ما يحصل معها الآن! (فيديو)
0
صحف اليوم
2023-09-22
لا حلّ للنزوح السوريّ في لبنان (الجمهورية)
صحف اليوم
2023-09-22
لا حلّ للنزوح السوريّ في لبنان (الجمهورية)
0
فنّ
2023-12-22
الممثلة كارول بوكيه "خائفة" على شريك حياتها السابق جيرار دوبارديو
فنّ
2023-12-22
الممثلة كارول بوكيه "خائفة" على شريك حياتها السابق جيرار دوبارديو
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زيادات جديدة على الاقساط المدرسية والمدارس تتراجع عن تعهدها تجاه الاهل
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زيادات جديدة على الاقساط المدرسية والمدارس تتراجع عن تعهدها تجاه الاهل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مهرجان أبوظبي يخلق فرصاً عالمية للشباب الإماراتي... وحفلة كمازي واشنطن خير دليل
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مهرجان أبوظبي يخلق فرصاً عالمية للشباب الإماراتي... وحفلة كمازي واشنطن خير دليل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
نادي الرياضي يؤكد علو كعبه ويهنىء طاقمه على الإنجاز ببطولة دبي!
تقارير نشرة الاخبار
13:52
نادي الرياضي يؤكد علو كعبه ويهنىء طاقمه على الإنجاز ببطولة دبي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
كيليان مبابي الى ريال مدريد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
كيليان مبابي الى ريال مدريد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
كأس آسيا... المواجهة الكبرى اعتبارا من الثلاثاء
تقارير نشرة الاخبار
13:46
كأس آسيا... المواجهة الكبرى اعتبارا من الثلاثاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سعر الجنيه المصري... هل يتحسن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سعر الجنيه المصري... هل يتحسن؟
0
أخبار دولية
13:08
الحكومة الاسرائيلية تبحث صفقة الاسرى مع حماس وتنقسم داخلياً
أخبار دولية
13:08
الحكومة الاسرائيلية تبحث صفقة الاسرى مع حماس وتنقسم داخلياً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
خطوات صغيرة ويومية...تساعد أجسامنا على محاربة السرطان
تقارير نشرة الاخبار
13:07
خطوات صغيرة ويومية...تساعد أجسامنا على محاربة السرطان
0
أخبار دولية
13:04
نسبة 66% سيوفّرها في لبنان كلّ محبّ للتزلج مقارنة بأوروبا..اليكم التفاصيل
أخبار دولية
13:04
نسبة 66% سيوفّرها في لبنان كلّ محبّ للتزلج مقارنة بأوروبا..اليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
12:46
امرأة تملك "أكبر شفاه في العالم"... وهذا ما تنوي تكبيره هذا العام! (صورة)
موضة وجمال
12:46
امرأة تملك "أكبر شفاه في العالم"... وهذا ما تنوي تكبيره هذا العام! (صورة)
2
منوعات
12:00
شجار بين سيدتين أمام فندق "أظهر الكثير"... مشهد أثار بلبلة وكشف ما لم يكن متوقعاً! (صورة)
منوعات
12:00
شجار بين سيدتين أمام فندق "أظهر الكثير"... مشهد أثار بلبلة وكشف ما لم يكن متوقعاً! (صورة)
3
خبر عاجل
05:27
بري وقع مشروع قانون موازنة عام 2024
خبر عاجل
05:27
بري وقع مشروع قانون موازنة عام 2024
4
منوعات
13:20
اغتصبها فرد من العائلة مرات عدة... وبعد أن قررت عدم كشف أمره هكذا تمت معاقبته!
منوعات
13:20
اغتصبها فرد من العائلة مرات عدة... وبعد أن قررت عدم كشف أمره هكذا تمت معاقبته!
5
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زيادات جديدة على الاقساط المدرسية والمدارس تتراجع عن تعهدها تجاه الاهل
تقارير نشرة الاخبار
13:59
زيادات جديدة على الاقساط المدرسية والمدارس تتراجع عن تعهدها تجاه الاهل
6
منوعات
11:30
علقت خارج منزلها فحاولت الدخول من النافذة... "العالم كله رأى صدري العاري ولكن هذا ليس الجزء الأسوأ! (صورة)
منوعات
11:30
علقت خارج منزلها فحاولت الدخول من النافذة... "العالم كله رأى صدري العاري ولكن هذا ليس الجزء الأسوأ! (صورة)
7
منوعات
11:41
العثور على جثة شاب عشريني بعد خروجه من المستشفى... كيف توفي؟
منوعات
11:41
العثور على جثة شاب عشريني بعد خروجه من المستشفى... كيف توفي؟
8
حال الطقس
00:44
إرتفاع تدريجيّ في درجات الحرارة بدءًا من الثلاثاء
حال الطقس
00:44
إرتفاع تدريجيّ في درجات الحرارة بدءًا من الثلاثاء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More