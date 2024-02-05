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بين مايلي سايروس وحبيبها في حفل جوائز غرامي... أجواء من الحب وقبلة حميمة أشعلت الأجواء! (صورة)
فنّ
2024-02-05 | 07:24
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بين مايلي سايروس وحبيبها في حفل جوائز غرامي... أجواء من الحب وقبلة حميمة أشعلت الأجواء! (صورة)
بين مايلي سايروس وحبيبها في حفل جوائز غرامي... أجواء من الحب وقبلة حميمة أشعلت الأجواء! (صورة)
تبادلت الفنانة مايلي سايروس (31 سنة) وصديقها ماكس موراندو عازف الدرامز، البالغ من العمر 25 عامًا، قبلة مميزة على طاولتهما داخل حفل توزيع جوائز "غرامي"، وكان يميل كل منهما لإظهار بعض الحب لبعضهما البعض، وفق ما نقل موقع
PEOPLE
.
وحظيت سايروس بليلة ناجحة في حفل توزيع جوائز غرامي، حيث فازت بجائزة غرامي الأولى والثانية لأفضل أداء بوب منفرد وسجل لهذا العام. كما أنها اعتلت المسرح في أدائها الأول لأغنية "Flowers"، حيث تباهت بإطلالة فضية مبهرة أثناء توجيهها للأيقونة الراحلة تينا تورنر على المسار الخلفي لأغنية "Poud Mary" لتيرنر.
وعندما بدأت الغناء، مازحت سايروس بشأن افتقار الجمهور المفترض للطاقة قائلة: "لماذا تتصرفون وكأنكم لا تعرفون هذه الأغنية؟".
وأشارت لاحقًا إلى فوزها الكبير من خلال تغيير كلمات أغنيتها المنفردة إلى "لقد فزت للتو بأول جائزة غرامي".
ودعم موراندو صديقته نجمة البوب من الجمهور، وبقيت الأضواء مسلطة على سايروس عندما لم يسر الثنائي معًا على السجادة الحمراء.
وتم الارتباط بين سايروس وموروندو، وهو عازف الطبول في فرقة Liily، لأول مرة في عام 2021 عندما كانت المغنية وكاتبة الأغاني تستضيف برنامجها الخاص على شبكة NBC، وهو حفل Miley's New Year’s Eve Party. وتم تصويرهما وهما يمسكان بأيديهم خلف الكواليس.
لقد أبقيا علاقتهما تحت الرادار، لكن مصدرًا أخبر PEOPLE سابقًا أن الزوجين كانا أصدقاء قبل أن يبدأا المواعدة.
وعمل موروندو أيضًا مع سايروس في ألبومها Endless Summer Vacation، وشارك في صنع "Handstand" و"Violet Chemistry".
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