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"ربما نسيت ملابسي الداخلية!"... سيدة وضعت يدها خلف مؤخرة مايلي سايروس في حفل غرامي طوال الوقت والسبب صادم! (صور)
فنّ
2024-02-05 | 10:43
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"ربما نسيت ملابسي الداخلية!"... سيدة وضعت يدها خلف مؤخرة مايلي سايروس في حفل غرامي طوال الوقت والسبب صادم! (صور)
"ربما نسيت ملابسي الداخلية!"... سيدة وضعت يدها خلف مؤخرة مايلي سايروس في حفل غرامي طوال الوقت والسبب صادم! (صور)
شعر مشاهدو حفل غرامي بالحيرة من وجود احدى مساعدات مايلي سايروس على السجادة الحمراء، والتي بدا أن وظيفتها بأكملها هي إخفاء مؤخرة مايلي العارية عن العيون المتجولة.
ووصلت مايلي إلى حفل توزيع جوائز غرامي السنوي السادس والستين لتحصيل فوزين – أحدهما لسجل العام والآخر لأفضل أداء بوب منفرد، وكلاهما عن أغنيتها فلاورز. لقد بدت مذهلة وهي تمشي على السجادة الحمراء مرتدية ثوبًا ذهبيًا شفافًا بالكامل، مصنوعًا من شبكة رقيقة، وفق ما نقل موقع
دايلي ستار
.
وبجانبها، يمكن رؤية امرأة ترتدي سترة سوداء وهي تمد كفها لإخفاء مؤخرة مايلي عن أي عيون متجولة. ولا عجب أن ذلك كان ضرورياً، إذ اعترفت بأنها "نسيت" ارتداء الملابس الداخلية. وفي حديثها على خشبة المسرح أثناء استلامها جائزة أفضل تسجيل لهذا العام، قالت مايلي مازحة: "لا أعتقد أنني نسيت أحداً، لكن ربما نسيت ملابسي الداخلية!".
ثم شرعت المغنية في تغيير ملابسها ثلاث مرات على الأقل، ثم ارتدت لاحقًا حمالة صدر صغيرة الحجم وفستانًا مفتوحًا لتؤدي أغنية Flowers على المسرح. أثناء استلامها جائزتها من ماريا كاري، ارتدت مايلي بذلة سوداء مكشوفة، وكشفت عن الوشم المعقد على جانبيها.
وعند الانتقال إلى X لمشاركة أفكارهم، كتب أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في حيرة: "ماذا كانت تفعل المرأة بيدها بالقرب من مؤخرة مايلي؟" افترض أحدهم: "حماية الأصول"، بينما سخر آخر: "أوقفوا الريح!".
ومع ذلك، تم تشتيت انتباه المزيد من المشجعين من قبل حارس مايلي الشخصي، الذي ارتدى بدلة سوداء بالكامل، وكان يحمل ما يبدو أنها مظلة طويلة في يده اليسرى. لكن الطريقة التي كان يمسك بها بالأداة - مع تمديد إصبع السبابة إلى أسفل المقبض – أشعرت الجماهير بأنه يخفي مسدسا.
وبالانتقال إلى X، توقع أحد المعجبين أن المظلة تحتوي على "سلاح ناري مخفي"، أو حتى "درع مضاد للرصاص". وقال آخر: "السلاح الحقيقي يخفيه المعطف الأسود. أقدم خدعة في كتاب الحراسة الشخصية." وافترض البعض أن ذراع الرجل اليمنى تبدو أطول من يساره في نظرية مؤامرة غريبة.
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