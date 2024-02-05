"ربما نسيت ملابسي الداخلية!"... سيدة وضعت يدها خلف مؤخرة مايلي سايروس في حفل غرامي طوال الوقت والسبب صادم! (صور)

ومع ذلك، تم تشتيت انتباه المزيد من المشجعين من قبل حارس مايلي الشخصي، الذي ارتدى بدلة سوداء بالكامل، وكان يحمل ما يبدو أنها مظلة طويلة في يده اليسرى. لكن الطريقة التي كان يمسك بها بالأداة - مع تمديد إصبع السبابة إلى أسفل المقبض – أشعرت الجماهير بأنه يخفي مسدسا.وبالانتقال إلى X، توقع أحد المعجبين أن المظلة تحتوي على "سلاح ناري مخفي"، أو حتى "درع مضاد للرصاص". وقال آخر: "السلاح الحقيقي يخفيه المعطف الأسود. أقدم خدعة في كتاب الحراسة الشخصية." وافترض البعض أن ذراع الرجل اليمنى تبدو أطول من يساره في نظرية مؤامرة غريبة.