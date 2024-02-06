بدت شاحبة وخسرت الكثير من وزنها.. مي حريري في المستشفى: "فوّلتوا عليي بالمرض"

بدت شاحبة وخسرت الكثير من وزنها.. مي حريري في المستشفى: "فوّلتوا عليي بالمرض"

أطلّت الفنانة اللبنانيّة مي حريري عبر خاصيّة القصص القصيرة على متابعيها، وظهرت وهي على فراش المرض من داخل المستشفى.

وكشفت مي حريري أنّها تعرّضت في فترة رأس السنة لشائعات غير صحيحة بأنّها تعاني من مرض ما أفقدها الكثير من وزنها وباتت تبدو شاحبة الوجه، وتابعت "فوّلتوا عليي".

وأوضحت مي حريري أنّها خضعت لعمليّة جراحيّة بسيطة في المستشفى، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.