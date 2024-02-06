"أوّل عيد بعد الزواج"... لهذا السبب غاب زوج ماريتا الحلاني عن عيد ميلادها

"أوّل عيد بعد الزواج"... لهذا السبب غاب زوج ماريتا الحلاني عن عيد ميلادها

بعد الجدل الكبير الّذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بسبب غياب كميل أبي خليل عن عيد ميلاد الفنانة اللبنانيّة ماريتا الحلاني رغم أنّه أوّل عيد لهما سوياً بعد الزواج، خرجت ماريتا عن صمتها وكشفت السبب في حديث لموقع "فوشيا" الالكتروني.

وفي التفاصيل، أوضحت ماريتا الحلاني أن سبب غياب زوجها عن حفل عيد ميلادها هو تواجدهما في بلدين مختلفين لأسبابٍ مهنيّة بحته، نافيةً وقوع أي خلاف بينهما كما حاول البعض أن يروّج.