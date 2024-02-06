إستقالة غسان صليبا من منصبه في نقابة الممثلين اللبنانيين

إستقالة غسان صليبا من منصبه في نقابة الممثلين اللبنانيين

استقال الفنان اللبناني غسان صليبا من منصبه في نقابة الممثلين اللبنانيين، بعدما كان يشغل منصب نائب رئيس النقابة.

أمّا السبب فيعود إلى ضيق وقت غسان صليبا حسب تعبيره لموقع "الفن"، وتمنّى التوفيق لجميع أعضاء النقابة في لبنان.