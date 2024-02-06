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كايلي جينر تقيم حفل "كرنفال" في عيد ميلاد طفليها: لن تصدقوا تفاصيل الديكور! (صور)
فنّ
2024-02-06 | 10:42
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كايلي جينر تقيم حفل "كرنفال" في عيد ميلاد طفليها: لن تصدقوا تفاصيل الديكور! (صور)
أقامت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر حفلة عيد ميلاد فخمة تحت عنوان "الكرنفال" خلال عطلة نهاية الأسبوع لابنتها ستورمي البالغة من العمر 6 سنوات وابنها إيري البالغ من العمر عامين، والذين يفصل بين عيد ميلادهم يوم واحد.
وفي التفاصيل، وجد رواد الحفلة أنفسهم في خيمة مليئة بالألعاب كاملة الأحجام والبيوت من البالون وغيرها من أغراض الكرنفال، وفقًا للصور المنشورة عبر خاصية القصص القصيرة الخاصة بشقيقتها كيم كارداشيان.
وتم رسم اسم ستورمي بألوان زاهية على حلبة الرقص بينما قام شخص يرتدي رأسًا عملاقًا يشبه الرسوم المتحركة لفتاة عيد الميلاد بتأدية حركات الرقص أمام منسق الأغاني.
كما وظفت جينر، البالغة من العمر 26 عامًا، أشخاصًا يرتدون زي Squishmallow العملاق للانضمام إلى المرح.
حتى أن أم لطفلين أبدعت في الديكور، الذي تميز بصواعق البرق والتماثيل السحابية المنتشرة في جميع أنحاء المكان كإشارة إلى أطفالها الصغار.
بالإضافة إلى ذلك، تم تزيين الغرفة بأضواء LED ونجوم مضاءة على الجدران والسقف.
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